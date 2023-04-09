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【IG女神】祈錦鈅驕人身段彌補身高缺點　人小志氣高要當實力派歌手【多圖】

娛樂 18:11 2023/04/09

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

台灣藝人祈錦鈅因為身材惹火，而且不時在個人IG派福利，因此俘虜不少宅男，其IG粉絲人數已51.3萬。

上圍驕人同時被指與周子瑜似樣，因此初出道時被「翻版子瑜」或「巨乳子瑜」之稱，不過她曾表示不想再被指與周子瑜「撞樣」，稱：「她的粉絲應該不希望自己偶像被消費，所以不做任何比較。」而她也自認和對方不像，誇周子瑜身材好、高挑，是女生也會喜歡的類型。

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立志入演藝圈

其實祈錦鈅身材亦十分驕人，上圍32E、腰圍卻只有23，可是身高卻只153cm，但從她拍的照片所見不覺她那麼矮，靠攝影技術補救外，也因為她很會「擺甫士」，彌補身高缺憾，而且更成平面廣告模特兒。

現年27歲的她在14歲時知道自己非讀書材料，因為對演藝工作有興趣，所以高中時決定放手一搏當外拍模特兒，後來更一度往北京發展，可是待了一段日子年也沒甚演出機會，於是回台灣，結果在2013年起擔任平面模特兒。

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人小志氣高

而她亦用心經營個人社交平台，除上載福利照之外還有唱歌，起初翻唱別人的歌，後來有自己單曲，比如《比心小幸福》，而只153cm身高的她卻人小志氣高，曾訪問中表示：「我希望能成為實力派歌手，也能演戲，因為我愛鏡頭。」 

同時亦做好身才管理，比如出寫真年曆時，為呈現完美體態，拍攝之前要接受魔鬼式訓練，每天TRX、健身、拳擊至少4個小時。

此外，飲食也只吃「原型食物」（Whole foods），即是加工程度低、化學添加物少的食物，例如雞蛋、花椰菜、燕麥片、堅果等。所以為有好身段，背後付出不少。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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