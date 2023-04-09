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【豪門父子鬥】疑因離婚賠4億予前妻被罷免　董事長兒怒告創辦人7旬父

親子 18:20 2023/04/09

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內地出現上市公司父子內鬥，45歲董事長兒不滿被免職怒告7旬父（左圖）。

內地有上市公司父子檔決裂，訴諸法律，引起內地傳媒關注，相繼報道這場「豪門父子鬥」的消息。有媒體推測可能涉及多年前，董事長兒子因離婚而賠逾4億元予前妻，天價離婚案令公司重創，致創辦人父親罷免兒子的所有職務。

綜合內地網媒報道，內地上市公司電科院為電器檢測行業龍頭，創辦人為現年72歲胡德霖，持有公司23.55%的股份，其兒子胡醇現年45歲，持有公司10.3%的股份，被免職、解僱前擔任電科院董事長、總經理職務。

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內地有上市公司父子決裂 

據《每日經濟新聞》報道，4月7日電科院發布公告，公司於2023年1月12日召開第五屆董事會第十一次會議審議通過《關於更換公司董事長的議案》，宋靜波為公司新任董事長。按規定，前董事長胡醇應將公司印章移交，不過經多方努力，公司公章、合同專用章、法人章3枚印章一直未移交，有關印章已停止使用及無效。

據悉45歲太子胡醇離開核心管理層被邊緣化已成定局，72歲創辦人胡德霖借助弱勢的董事宋靜波來實現對公司的日常管控。

就被爸爸罷免要職，胡醇沒有接受，決定向公司和胡德霖狀告上法院，指控胡德霖單方面解除《表決權委託協議》，嚴重違反雙方的協議約定，會導致電科院的實際控制權發生重大不利變化，造成公司混亂，損害公司及眾多中小股東的權益。

因離婚賠4億予前妻導火線

有內媒分析，胡醇未能繼承父業，更演變父子決裂有不同原因，有指他20年以來的電科院接班路一直不是一帆風順。

當中引起軒然大波的就是發生2016年的天價離婚案。胡醇與妻子王萍離婚，將持有的3200萬股公司股票無償轉給王萍，市值高達3.68億人民幣（逾4.2億港元），佔電科院總股本的4.44%。而王萍當年減持1500萬股，大量拋售股權套現。到2017年年末，王萍持股僅700萬股，該事對電科院產生了極大的負面影響。

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責任編輯︰王明芳

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