【無法結婚】帶每任女友見家長後都被分手　40歲男有車有樓大呻一個原因難結婚

▲ 40歲男子慨嘆自己有車有樓卻無法找到另一半。（ iStock圖片）

40歲有車有樓都算是成功人士，卻無法找到另一半。有男網民在網上發帖大呻，雖然拍過很多次拖，但因為一個原因，即使女生想進一步交往都會被他拒絕，但網民了解原因後卻認為是他的問題，更直言「你還是單身一輩子好了」。

事主在facebook群組「匿名公社」發文大吐苦水，他表示自己有車有樓，事業有成，異性緣亦不錯，自15歲初戀以來，他都會帶每一任女友回家，然而每次回家3日後，女方就會提出分手，問對方原因，對方卻表示「問你媽你姊吧」。

直至25歲那年，他跟女同事講起這件事，女同事因好奇，便假扮成事主女友一起回家，事後女同事表示，事主的媽媽和家姐對她極盡羞辱，批評她的外貌、身材、穿著和家庭背景等，飯後想幫手洗碗，還被家姐鬧，「連碗都洗不好，你在家是公主嗎？你怎麼有臉跟我弟在一起？」

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事主才驚悉媽媽和家姐是這樣的「雙面人」，但他不想跟家人攤牌，認為問了也不會有結果，之後亦漸漸減少與媽媽和家姐的交集，他慨嘆自己不想殘害女生，

你們想問為什麼不搬出去住？我只能說家家有本難唸的經」。

不少網民紛紛指責事主軟弱，認為他到40歲還不能自主，事業有成卻不搬走就是「媽寶」，「我是女的也不想多說趕快跑了」、「這樣的逃避個性，也保護不了另一半，你還是單身一輩子吧」。

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責任編輯︰王明芳