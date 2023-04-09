【潑水節復辦】九龍城潑水節停辦三年今復辦　泰籍食肆老闆冀帶旺人流

▲ 因疫情停辦三年的泰國「潑水節」（又稱宋干節）今日（9日）下午於九龍城重新舉辦。（冼偉倫攝）

因疫情停辦三年的泰國「潑水節」（又稱宋干節）今日（9日）下午於九龍城重新舉辦。活動負責人預料會有逾百商舖參與，而參加人數亦會較2019年的5,000人次更多。

活動包含一系列傳統泰式活動，包括潑水、浴佛儀式、泰拳比賽及多個泰式文化節目，也有免費泰式美食予公眾品嘗，今年活動特別增設「潑水節小姐」選舉。本次亦是屯馬線開通後首個潑水節，有市民專程從上水趕來，只為一睹潑水盛況，感受泰國文化中的熱情洋溢。

宋皇臺地鐵站已貼有多張告示引路，由B3出口至賈炳達道公園路面以膠帶圍封，附近停泊水車和設置臨時水龍頭供參加者取水，大約150名市民包括小朋友參加，部分人用玩具水槍、水樽、水盤等參與「水戰」，有小朋友身穿雨衣和拖鞋，全副武裝、還有小朋友裝扮成動漫人物超人，現場氣氛熱鬧。大會提醒，「水戰」區內的活動需要預先登記才能參與，玩具水槍長度不能超過60厘米，並禁止攜帶高壓水槍、噴泡玩具、自拍棍等危險物品。

有九龍城泰籍食肆負責人指疫情令該區失去原有特色，希望是此活動能帶旺當區，民生受惠，也將泰國人新年的美好祝福傳遞給每一位香港市民。

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記者：解青羽