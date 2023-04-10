【關注SEN】寡言一度被老師懷疑患自閉症　方健儀見證SEN孩子破世界紀錄

▲ 方健儀小學時期寡言，被老師懷疑患自閉症，近日她出席活動，盼更多人關注SEN。

前新聞主播的方健儀現時涉獵多個範疇，大型活動上常見到她的蹤影，擔任嘉賓司儀。近日，方健儀出席「協康會60周年啟動禮暨自閉症關注周嘉年華」，回想兒時因寡言被班主任誤以為自閉兒童，感受深。她表示深入了解過SEN孩子，就知道自閉症朋友不一定不說話，盼大眾多關注及認識SEN。

任主持推廣自閉症關注周

方健儀（Akina）身兼節目主持、活動司儀、KOL、培訓導師等，口才了得又健談，難以想像昔日是文靜寡言，更因而被老師懷疑患自閉症。她近日在facebook分享工作日常，提及4月除了復活節長假期外，亦是自閉症關注周，回想自己兒時寡言、被班主任誤以為是自閉兒童，感受好深。

▲ 方健儀回想被老師誤以為是自閉兒童，感受好深。（圖片：方健儀FB）

Akina直言其實深入了解，就知道自閉症朋友不一定不說話，很多都善良及單純，對感興趣話題深入研究，有強勁記憶力，例如將不同巴士路線同到站時間調轉來背都得，她自命記憶力強，亦甘拜下風。

方健儀擔任協康會60周年暨自閉症關注周的星級司儀，並有一個重任，就是見證及帶領約200名SEN兒童及家長，用2,360輛九巴捐贈的巴士模型，砌出「60」字樣，慶祝協康會創立60 周年，更打破健力士世界紀錄。她感受到小朋友想告知大眾，只要有決心，定可克服挑戰。方健儀盼大眾多關心社會上不同需要的朋友仔。

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小學時寡言被老師懷疑自閉

方健儀曾接受TOPick訪問提及，現時的說話分量多，可能是一次過說回以前的分量。她分享在小學三年班見家長拎成績表，班主任跟媽媽講：「唔！我懷疑你個女有自閉症！」當時方媽媽很驚，心想女兒很健康，其後得知班主任指Akina上堂不講話，亦不回答同學的話，才因而推測有自閉症。

只是性格使然，方健儀沒有自閉症，當知道老師對她的印象就是不說話，方健儀亦想起每次成績表有關操行評語是「沉靜受教」，永遠都會有個「靜」字。

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區永權同出席

在協康會活動中，方健儀亦從星級爸爸區永權了解到更多SEN孩子，Albert是兩位孩爸爸，細仔Ambrose 18個月時確診有自閉症傾向，當時兒子與人沒有眼神交流，像活在自 己世界。Albert跟太太都覺得好難接受，但仍要努力面對，經過幾年帶兒子接受密集訓練，阿仔已有很大改善，有時Albert到外地工作，兒子會用錄音短訊說很掛住爸爸，好窩心。

協康會

協康會於1963 年創立，是本港兒童教育及康復機構， 致力為有不同能力的兒童、青年及其家人提供適切的服務，締造平等融和的社會。 今年是協康會創立 60 周年，於4月2日「世界自閉症關注日」，在荃灣 D‧PARK舉行「協康會60周年啟動禮暨自閉症關注周嘉年華」，主題為「協力童行六十載，康護幼苗展未來」。

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責任編輯︰顏紫燕