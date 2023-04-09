【金像獎2023】《窄路微塵》張繼聰成影帝黑馬　同時憑《飯戲攻心》爭最佳男配角

香港影壇盛事「第四十一屆香港電影金像奬」將月4月16日舉行，一如過往，影帝之爭是每屆的焦點之一，而今年入圍爭最佳男主角的張繼聰、劉青雲、黃秋生、楊偉倫、麥沛東都是公認好戲，競爭激烈，當中憑《窄路微塵》獲提名張繼聰被視為黑馬。

這是因為張繼聰早前已憑《窄路微塵》在「第29屆香港電影評論學會大獎」獲最佳男演員。

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▲ 張繼聰憑《窄路微塵》在「第29屆香港電影評論學會大獎」獲最佳男演員。（陳慧安 攝）

8歲開始演戲

此外，阿聰在今屆金像獎「叫兩飛」，同時憑《飯戲攻心》入圍最佳男配角，與林海峰、羅永昌、許冠文、陳湛文爭獎。

其實論影齡，現年43歲的張繼聰可能是眾候選對手之中最資深的一位，因為他曾當過童星，8歲已開始演影視劇比如劇集《晴天雨天孩子天》、電影《騎血騎警》等。

長大後，在2002年畢業於香港演藝學院戲劇學院表演系，在2005年加入樂壇，後來專心演戲。

▲ 《飯戲攻心》

一度患抑鬱症

不過他的演藝路卻非一帆風順，他在2007年與謝安琪結婚，二人同年誕下長子張瞻後，在2017年再誕下幼女張靖，一家四口樂也融融。

可是婚姻初期，因為謝安琪事業發展遠較張繼聰理想，故當時因太太名聲與收入與丈夫相距甚遠，有人因而為阿聰冠上妻姓，又戲稱他為「謝安琪丈夫」而不直接用他的名作稱呼。

被輿論聲音蓋過的阿聰倍感壓力，一度患上抑鬱症。幸獲太太及家人在身邊支持，張繼聰事業愈來愈好。重新振作的他經不斷努力，用時間證明自己的實力，近年更是有大量電影演出，成績有目共睹，而且不論大小製作、戲份多寡一律全力以赴，演出有口皆碑。

▲ 《窄路微塵》

絕不hea做

彼此曾在電影合作的「阿旦」鄭丹瑞在阿聰獲「第29屆香港電影評論學會大獎」最佳男演員後，於《經濟日報》專欄撰文指：「無復當年勇的香港電影，今天重新起步，觀眾再次願意買飛入場睇戲，張繼聰居功不少，不論製作費有幾低、導演有幾新，張繼聰都出盡百分之三百的力，演出每一個角色，絕不hea做，努力的付出，終於修成正果。」

阿旦最後更語重心長寫道：「從別人口中『謝安琪的丈夫』，到今天『最佳男主角』，張繼聰一路走過來，絕不輕鬆，窄路盡頭，是一條康莊大道。」

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