【許冠傑演唱會】張敬軒任阿Sam個唱嘉賓　軒仔稱聽歌神作品獲益良多

▲ 「許冠傑此時此處演唱會2023」第2場

一連7場的「許冠傑此時此處演唱會2023」第2場已於昨晚（4月8日）圓滿完成，歌神Sam繼續以用不完的精力，在舞台上又彈又唱，和大家共渡了一個愉快的假日晚上。

在Encore環節唱罷《半斤八兩》後，Sam說：「今晚的特別嘉賓，是一位我很欣賞，在現今年青一代很有才華的歌手，他又靚仔，又得意，唱歌唱得非常好，又識寫很多不同的好歌，大家知道他是誰嗎？大家請用最熱烈的掌聲歡迎：張敬軒！」

軒仔笑稱緊張如考試



軒仔從台下升上舞台後便立刻向Sam下跪以示對他的敬意，然後他倆便合唱了《世事如棋》。可是Sam於合唱完此曲後發覺自己結他上斷了其中一條線，立時找工作人員為他更換結他。

而軒仔則多謝全場觀眾的掌聲，並笑說他今晚的表演有點像考試，很緊張，他接着說：「其實今晚可以做Sam哥哥演唱會的嘉賓，是我整個職業生涯其中最重要的一晚，我沒有想過可以對住我們的許冠傑先生唱歌，你是我們的神。」

歌神回應說軒仔他也是皇上，軒仔則很謙虛表示：「在你旁邊我是你的小軒子，昨天我有看你演唱會，今天也有看你綵排，唱歌對你來說就像與生俱來的事。」

Sam說自己很喜歡唱歌，特別是唱給現場觀眾聽，令到大家開心，他自己便開心。軒仔續說：「很多錄音室前輩也表示Sam寫歌是很快的，只要靈感一到，很快便會有作品出來。」

指阿Sam對樂壇貢獻多



軒仔作為歌手，覺得Sam對樂壇的貢獻是超越很多方面：「例如在過往70年代初期，香港仍是以歐西流行音樂爲主，Sam哥哥不單止很成功把一些廣東話口語寫入歌詞內，亦令到在歌唱上可以把廣東話的Vowel（韻母）唱得更好。」

然後軒仔續指：「而且聽Sam哥哥的作品就有如看完一本獲益良多的書一樣，例如以下這首歌，在我們的人生歴程中，它就好像一瓶很靚的紅酒，隨着我們的人生閱歷不停的增長，內𥚃的歌詞便變得越來越有意思，每一句變得越來越有智慧和深度，所以我今晚揀了這首歌和Sam哥哥一齊合唱！」

接着Sam向大家介紹那首歌便是《沉默是金》，軒仔也在大家的拍手和唱下獻出精彩的演出。

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