【珍惜生命】黃大仙中年漢輕生亡　腹部插住30厘米生果刀

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黃大仙東頭邨一名中年漢疑輕生，腹部插住生果刀，送院時死亡。

警方今日（9日）公布，事發於昨晚10時許，58歲男事主的家人報案，指黃漢倒卧單位一房間昏迷不醒，腹部插住30厘米長的生果刀。

警員及救護接報到場，把事主送廣華醫院搶救，惜事主於送院時證實不治。警方現場沒撿獲遺書，死因初步相信無可疑，有待驗屍。

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責任編輯：吳卓峰