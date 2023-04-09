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熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
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【珍惜生命】黃大仙中年漢輕生亡　腹部插住30厘米生果刀

社會 23:25 2023/04/09

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

黃大仙東頭邨一名中年漢疑輕生，腹部插住生果刀，送院時死亡。

警方今日（9日）公布，事發於昨晚10時許，58歲男事主的家人報案，指黃漢倒卧單位一房間昏迷不醒，腹部插住30厘米長的生果刀。

警員及救護接報到場，把事主送廣華醫院搶救，惜事主於送院時證實不治。警方現場沒撿獲遺書，死因初步相信無可疑，有待驗屍。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

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責任編輯：吳卓峰

社會福利 黃大仙 社會福利署

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