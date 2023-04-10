【好爸爸】子女眼中好爸爸5大特徵 「爸打」中了多少個？

▲ 《暖男爸爸》劇照

早前出席一個關於好爸爸的活動，席間有講者分享十多年前「子女眼中好爸爸的五大特徵」的調查，頭五位為：身教、有空、支援子女、投入親子關係及有愛（最高票）。

隨着時代變遷，以上的五個特徵似乎也應有新的解讀，才能滿足當代子女們的需求，就讓我將這五點作具體解釋吧！

身教：想子女有樣學樣，爸爸先要做到言行一致，不能對子女要求一套，自己又做另一套，例如你想子女用膳時不看手機，請你在用膳時也不要看手機；你想他早睡早起，請你也做到早睡早起；不想他們吃垃圾食物，請別讓他們發現你「偷食」，否則最好別提出上述要求。

有空：簡單一句——隨傳隨到，並將你所有的假期留給他們。

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投入親子關係：陪打機、陪踢波、陪閱讀，但萬萬不能勉強子女一起上（他們的）網、（和他們的朋友）一起網上聊天、一起網購，而且要知情識趣，適當的時候提出親子時間、適當的時候讓他們擁有自己的私人空間。

支援子女：點對點接送，落雨時準備好雨傘、吃掉他們剩餘的食物、遊戲需要課金時提供信用卡資料……總之，有求必應。

有愛：做好以上事項，並且不奢望有任何回報，無怨無悔，因為真正的愛，就是犧牲的愛。

這個年代，好爸爸難做，各位「爸打」加油！

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