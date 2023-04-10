  • 23°C
香港時間 : 2023410日 (週一) 12:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好爸爸】子女眼中好爸爸5大特徵 「爸打」中了多少個？

親子 10:43 2023/04/10

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《暖男爸爸》劇照

早前出席一個關於好爸爸的活動，席間有講者分享十多年前「子女眼中好爸爸的五大特徵」的調查，頭五位為：身教、有空、支援子女、投入親子關係及有愛（最高票）。

隨着時代變遷，以上的五個特徵似乎也應有新的解讀，才能滿足當代子女們的需求，就讓我將這五點作具體解釋吧！

身教：想子女有樣學樣，爸爸先要做到言行一致，不能對子女要求一套，自己又做另一套，例如你想子女用膳時不看手機，請你在用膳時也不要看手機；你想他早睡早起，請你也做到早睡早起；不想他們吃垃圾食物，請別讓他們發現你「偷食」，否則最好別提出上述要求。

有空：簡單一句——隨傳隨到，並將你所有的假期留給他們。

最新影片推介：

童學園
【童學園】膽粗粗創立鄉師自然學校走過16年　海星校長：學術不是鬥多功課鬥學得多

投入親子關係：陪打機、陪踢波、陪閱讀，但萬萬不能勉強子女一起上（他們的）網、（和他們的朋友）一起網上聊天、一起網購，而且要知情識趣，適當的時候提出親子時間、適當的時候讓他們擁有自己的私人空間。

支援子女：點對點接送，落雨時準備好雨傘、吃掉他們剩餘的食物、遊戲需要課金時提供信用卡資料……總之，有求必應。

有愛：做好以上事項，並且不奢望有任何回報，無怨無悔，因為真正的愛，就是犧牲的愛。

這個年代，好爸爸難做，各位「爸打」加油！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

撰文 : 劉偉恒

相關文章

【媽媽心聲】兩代隔膜難溝通12年無拍家庭照　港媽慨歎：送孩子赴笈外國升學是好是壞？
11:16 2023/03/28
【媽媽心聲】兩代隔膜難溝通12年無拍家庭照　港媽慨歎：送孩子赴笈外國升學是好是壞？
【兒童生病】2歲女童一個月睇醫生15次　醫生列5大徵兆：免疫力出問題
16:00 2023/03/30
【兒童生病】2歲女童一個月睇醫生15次　醫生列5大徵兆：免疫力出問題
【新手爸媽】把握0至2歲嬰幼兒認知發展　4大親子遊戲原則BB愈玩愈醒
09:00 2023/04/02
【新手爸媽】把握0至2歲嬰幼兒認知發展　4大親子遊戲原則BB愈玩愈醒

你可能感興趣

【媽媽心聲】兩代隔膜難溝通12年無拍家庭照　港媽慨歎：送孩子赴笈外國升學是好是壞？
11:16 2023/03/28
【媽媽心聲】兩代隔膜難溝通12年無拍家庭照　港媽慨歎：送孩子赴笈外國升學是好是壞？
【兒童生病】2歲女童一個月睇醫生15次　醫生列5大徵兆：免疫力出問題
16:00 2023/03/30
【兒童生病】2歲女童一個月睇醫生15次　醫生列5大徵兆：免疫力出問題
【新手爸媽】把握0至2歲嬰幼兒認知發展　4大親子遊戲原則BB愈玩愈醒
09:00 2023/04/02
【新手爸媽】把握0至2歲嬰幼兒認知發展　4大親子遊戲原則BB愈玩愈醒
育兒心得 爸媽心聲 中小學教育

最高瀏覽

【張晉受傷】蔡少芬丈夫拍戲遇意外入院　張晉： 難免的事還是難免發生
15:42 2023/04/09
【張晉受傷】蔡少芬丈夫拍戲遇意外入院　張晉： 難免的事還是難免發生
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
15:44 2023/04/08
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
【AV女優】素海霖再有新作上架　絵麗奈與張明偉合作被盤問 【有片】
17:28 2023/04/09
【AV女優】素海霖再有新作上架　絵麗奈與張明偉合作被盤問 【有片】