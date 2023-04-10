【換身份證人潮】年滿11或18歲換證可預約至每晚10時　入境處：周三起預約期延長3倍至8月

▲ 為紓緩換身份證人潮，入境處宣布4月12日起年滿11或18歲換證可預約至每晚10時，可預約期延長3倍至96個工作日。資料圖片

鑑於通關以來市民對換領身份證的需求非常殷切，入境事務處今日（10日）宣布，本周三(4月12日)起推出兩項優化預約身份證申請的安排。其一是准許年滿11或18歲人士，可預約於每日延長服務時段換證(即星期一至五下午4:30至晚上10:00及周六下午12:30至晚上10:00)；其二是將可預約日子增加3倍，由現時24個工作日，延長至未來96個工作日，以4月12日起計，即可預約至8月，以便利市民辦理預約。

入境處表示，為確保市民可順暢有序地辦理換證手續，市民應根據已預約的時間到達人事登記處辦理申請身份證手續，人事登記處不會處理未有預約的申請。至於因身份證遺失、毀滅、損壞或污損而需要在人事登記處緊急補領身份證的人士，可以無需預約，人事登記處職員會因應個別情況提供協助。

由4月12日起，2項換身份證優化措施如下：

（I）年滿11或18歲並已持有香港身份證而需換領兒童或成人身份證的人士，除了可按現時的安排預約於六間人事登記處的一般服務時段辦理換證外，亦可預約於4間指定人事登記處的延長服務時段，辦理換領身份證手續。

4間指定人事登記處（即港島辦事處、九龍辦事處、觀塘辦事處及屯門辦事處）延長服務時間至晚上十時，即星期一至五下午4:30到晚上10:00，以及星期六下午12:30到晚上10:00。

上述安排只適用於已持有香港身份證的申請人辦理換證申請。年滿11或18歲的市民如從未登記身份證，須預約一般人事登記服務時段以辦理首次登記身份證的手續。

（II）可預約日子由24個工作日延長至96個工作日

人事登記服務預約系統的可預約日子，將由現時的24個工作日延長至96個工作日，以便利市民辦理預約手續。

市民如欲預約辦理身份證申請，可下載入境處流動應用程式或登入網站預約。





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責任編輯 李志強