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【為港爭光】女子冰球隊世錦賽歷史性奪冠　文體旅局祝賀讚隊伍表現優秀

社會 10:46 2023/04/10

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

(香港冰球協會圖片)

香港女子冰球隊在羅馬尼亞舉行的世界女子冰球錦標賽，於第三級別A組以5戰4勝取得13分，歷史性於世界錦標賽奪得金牌。

港隊昨（9日）在煞科戰以3比0擊敗愛沙尼亞，完成5戰後，有4場法定時間內勝出，1場加時落敗，在積分榜以13分，升上榜首奪標。香港冰協在賽後表示，感謝社會各界近日對冰球運動員的支持。冰協領隊關婉儀感謝本地男、女子冰球隊球員及他們的家人，多年來為香港冰球的付出。

早前發生播放國歌出錯事件，特區政府支持港協暨奧委會啓動程序暫停冰協會員資格。關婉儀回應傳媒查詢時強調，知道國歌比一切重要，在頒獎禮前再檢查國歌是否正確，希望特首及一眾官員不必擔心。

香港女子冰球隊昨（9日）歷史性於世界錦標賽奪得金牌。(香港冰球協會圖片)

文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（10日）祝賀指，香港女子冰球隊表現優秀，能夠突破過往成績，創造另一高峰，可喜可賀。

他續稱，特區政府多年來一直推出措施支持香港體育發展，推動精英化、普及化和盛事化的落實。而香港運動員近年在不同的國際賽事屢屢取得佳績，令人鼓舞。

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責任編輯：陳麗娜

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