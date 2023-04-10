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【聲夢傳奇】炎明熹成年生日會被抹黑　Gi炎粉反擊獲鏡粉力撐

娛樂 11:49 2023/04/10

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

炎明熹（Gigi）生日會被黑粉抹黑。

炎明熹（Gigi）昨天（9日）踏入18歲，一眾「Gi炎粉」為Gigi於西貢一間酒店舉行成年生日派對，吸引約500名「Gi炎粉」參加，場面熱鬧！

有聲稱參加了炎明熹生日會的網民日前發文指生日會收費貴且食物少，斥責「食人唔噒骨」，隨即引起討論。不過該名網民被發現是偷圖抹黑，且其後已將帖文刪走。

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怒斥炎明熹生日會

有網民日前於網上發帖文，貼出生日會照片並指：「食嗰三樣熱盤，每樣只限一粒！」

他又怒斥：「真係食人唔噒骨！真係佛都扯火！自己賺咗幾億啦，嗰啲fans成千幾人，每個平均收$450，都執75萬啦，食埋啲咁嘅垃圾，正常一個小朋友食三粒嘢，點夠飽啊？做返個人好冇？」

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帖文終被刪除

帖文隨即引起廣泛討論，有「Gi炎粉」指該名網民是黑粉，偷圖後「作文」抹黑Gigi，指他「影啲唔影啲」，未有將生日會情況完全展示出來，「根本唔知每人收到乜嘢禮物，仲有專屬T-Shirt、每枱枱獎同香檳，加上各樣抽獎禮物，完全無提，只係偷咗人相中嘅食物就大做文章！」

被指是黑粉的網民其後留言指自己並非「Gi炎粉」，只是陪朋友出席生日會，並表示：「諗住有飲有食有歌聽咪去囉！點知就咁瀨嘢，咁大個人都未試過做老襯。」該帖文之後已被刪除。

據悉，生日會餐單包括蟹肉撻、帶子他他、松露小飯球、海蝦酥、迷你牛肉漢堡及迷你鮮果撻，而生日會開支除了用作安排食物外，亦包括生日蛋糕、香檳、場地、佈置、會物、閃卡機等費用。

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網民談追星

不少網民都有追星的習慣，有網民留言：「追星係咁㗎啦！」、「參加見面會唔係大食會喎！」、「有得見偶像呢啲價差唔多啦！」
有鏡粉留言：「我係鏡粉都覺得收費合理。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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