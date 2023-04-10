【追女欠債】愛上有錢女友唔敢提出AA制 男子欠下卡數心慌︰晚晚瞓唔着

▲ 男子不敢向女友提出AA制，欠下卡數。

男人為了追女欠下2.7萬人民幤(約港幣3萬元)的卡數，每天焦慮心慌，晚晚瞓唔着，這樣真的是他要的愛情嗎？近日有男子在臉書發帖，大呻與一名家境不錯的女朋友拍拖，每次約會吃飯都是高檔食肆，假期又要與女友出外旅遊，他不好意思與女友提出AA制，所有吃喝玩樂的費用都一力承擔，最終碌爆卡，每月只能還「最低還款額」，利息越滾越大，但又怕向女友坦白會被飛，進退維谷。

男子通過XUAN Play臉書專頁匿名呻爆︰「前兩年交了個家境不錯的女朋友，拍拖開銷極大，出門吃飯都是價位偏高的咖啡廳，不然就是海底撈，或者吃一頓最少RM200結賬的火鍋和燒烤。 每逢連假，也一定要求出去外宿旅遊三兩天，吃喝玩樂，我做男朋友的也不好意思(要求)AA制(平分)，都是我自己扛下來。」

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他更指，兩人交往一年左右就欠下卡債，每次都是還最低還款額，結果利息越滾越多，每天晚上都睡不踏實，又說內心很矛盾，大嘆自己是個失敗的男人︰「想和女友坦白，但實在接受不了她失望的眼神，又怕被她劈頭蓋臉的嫌棄。」、「今年看到信用卡賬單的負債這麼多，前後大概27K就很焦慮，一想到這件事就心慌，也不敢跟身邊人說……像我這樣的男人是不是很失敗?」

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不少網民在留言鼓勵男子要和女友溝通及坦白，否則兩人也再難走下去︰「一開始就不應該充大頭，經濟不好就應該坦白，門當戶對不是沒有他的道理，真正愛你的會體諒你。」不過很多網友都勸他提出分手，才是真正的解脫︰「把你女友交給更有能力的人照顧，這樣也是一種解脫！」、「換個女朋友或單身，你會過得好」。

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