【十大傑青】童年歷家暴誤入歧途沉淪毒海 人生「覆盤」成功成象棋大師

▲ 周世傑形容自己嘅人生似棋局「覆盤」。

上星期閨密問我得唔得閒陪佢去「童心共饗」慈善飯局？佢傳咗當晚嘅菜單畀我。嘩，睇到我即時答應！

當晚菜式豐富，計有︰肘子野生水鴨燉瑞裙鴿蛋湯、舊水札花膠扣乾鮑、官燕竹笙卷伴羊肚菌、清蒸法國籃龍蝦、炸蠔仔春卷拼鵝肝多士、經典樟茶鴨、焗釀花膠筒！

勁哩！未算！仲有來自馬來西亞，被當地人譽為淡水魚王嘅「忘不了」。嗰日嘅「忘不了」用咗清蒸、炸鱗及炒蛋三吃，太吸引喇！甜品係用20年陳皮煮蓮子桃膠無花果燉甜湯，仲有貢棗王糕㖭！

所有食材都好珍貴，加上由唯靈前輩稱嘅「一哥真徒」李文基總㕑烹調，而家淨係講番啲菜式，都口水流呀。

精采一浪接一浪，有得食又有得拎。每位賓客仲獲得陳年嘅陳皮，同埋由石鏡泉先生捐贈嘅花膠、奧運紀念普洱茶餅，佢仲捐出珍貴嘅紅酒作拍賣，真係非常有心。但係我就非常無心，只係貪心食好嘢，呢個慈善係做乜自己之前乜都唔知，實在羞愧。

其實今次晚宴係為咗於1957年成立嘅非牟利機構「香港學生輔助會」籌款，佢哋為缺乏家庭照顧嘅兒童及青少年提供住宿外，更重要係幫佢哋喺品格、情緒、行為等各方面有良好嘅發展，令佢哋可以得到關懷同愛護，發展潛能，健康快樂咁成長。

喺飯前，當我睇到呢班年輕人為我哋表演時，我竟然感動到流眼淚，因為佢哋可以得到栽培，將來成為我哋嘅棟樑。講到呢度因字數有限，佢哋嘅感人故事，只好留待下期再續。

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上一篇文講到，當我睇到呢班喺「香港學生輔助會」寄宿成長嘅年輕人，帶住熱誠為我哋晚宴序幕表演唱歌時，唔知點解，我竟然流眼淚。

來自破碎家庭或被虐待嘅孩子，喺佢哋嘅成長路上，當得不到關愛及照顧，缺少安全感，便會陷入孤獨甚至自閉，亦容易成為不良少年或不良少女，容易行差踏錯。所以當我見到呢班年輕人散發出正能量時，我真係好感動。

正如佢哋嘅師兄、本港頂尖中國象棋棋手兼十大傑出青年周世傑，童年時佢同姐姐喺家暴中成長，無論心靈或肉體上都受到好大傷害。10歲時，社工認為佢哋嘅家庭環境不宜居住，於是安排佢同姐姐入住「香港兒童安置所」。

喺入住安置所期間，宿舍有一位夜更管理員，喺自由時間時會同宿生下棋。世傑喺旁邊睇，初時覺得棋來棋往，一點都睇唔明白。管理員見佢睇得咁認真，於是開始指導佢，就係因為咁，不經意成為咗周世傑嘅人生啟蒙老師。

因為年輕時周世傑不擅交際嘅性格，加上喺欠缺關愛嘅環境成長，童年生活並不愉快，思想亦偏激。喺離開兒童院後，佢一度誤入歧途，中三輟學後加入黑社會，甚至沉淪毒海，直至23歲時毒品令健康變差，經濟出現困難，佢先開始反思自我。佢形容自己嘅人生似棋局「覆盤」，而象棋更成為佢人生重新出發嘅關鍵！

有幾多年輕人可以好似周世傑咁能夠「覆盤」？你願意為呢班不幸嘅年輕朋友獻上關懷同支持，等佢哋喺泥坑中都能夠堅強咁茁壯成長，成為我哋未來嘅棟樑嗎？

全文刊於《晴報》，原題為人生「覆盤」成功的棋王