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【天人永隔】66歲李坤城大腸癌病逝　26歲太太林靖恩不捨痛哭：來生再續前緣

娛樂 11:16 2023/04/10

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

令人傷感！

台灣音樂人李坤城與較他細40年的太太林靖恩的戀情曝光後，引起網上熱話，更有不少人不看好這段「爺孫戀」。

李坤城兒子日前卻突然透過社交網發文，表示父親「如今癌末躺在病床奄奄一息」引起關注！而昨晚林靖恩就在網上發文親證李坤城病逝消息，留言表示：「昨日晚間8：21的事，住院滿7個月，到最後都得聽我碎念。十年一刻，一刻三個時辰。折磨他了。願能七日後再說，愛你們。」

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親證李坤城病逝    望來生再續前緣

她接受傳媒訪問透露李坤城是飽受大腸癌折磨，並在4月8日病逝，問到丈夫有何遺願，她說：「他希望大家圓滿，不要傷心，讓他好好的走。（他放得下你嗎？）他會放心不下我嗎？我本來就不是一個笨的人。」

林靖恩續說對方臨終前叮嚀，叫她做事不要衝動，脾氣不要差。

據知李坤城是因大腸癌病逝，但一年前健康檢查一切正常，他還曾受訪表示，「醫生說我（身體狀況）比年輕人還好」，想不到一年後傳來惡耗。

如今凜二人天人永隔，令人痛心。

二人決定結婚全因一個原因

雖然二人相伴十年，但他們在二月才決定結婚，全因林靖恩表示結婚對他們來說，生活並沒有什麼不同，只是簽個字蓋一下章而已，一直抱著明天再處理的心態，但自李坤城住院後，一切都不同了。

由於兩人未婚，李坤城住院表單上的關係欄，她只能寫「朋友」、「同居人」，但很多文件需要家屬簽署，也因這個現實問題，讓兩人決定登記結婚。

她透露在準備資料的時候，才發現李坤城早在生病前，已經將結婚證書備妥，甚至已經簽好，早就想娶她進門。林靖恩最後穿上隔離衣，2月1日與躺在病床上插管的李坤城結婚。

李坤城對抗病魔211天，最終不敵離世，讓林靖恩痛哭表示：「你走了你要等我！不要那麼快投胎。」希望來生再續前緣。

而他與林靖恩相伴十年，一直恩愛如昔，即使面對別人批評的言論，他們都攜手面對，現時天人永隔，令人痛心。

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知名作詞人

李坤城是台灣知名作詞人，作詞的歌曲包括鳳飛飛《心肝寶貝》、羅大佑《火車》、《青春舞曲2000》、《阿爸的西門町》、《菊花開的時候》等，曾三次提名金曲獎最佳方言歌曲作詞人獎。此外，他亦曾擔任2003年金馬獎最佳紀錄片《跳舞時代》（2003）的音樂總監。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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