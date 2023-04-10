【蜜蜂出沒】粉嶺屋苑遊樂場柱現蜂群　街坊密集恐懼症︰唔敢去公園玩【附螫傷處理法】

▲ 粉嶺屋苑遊樂場柱驚現蜂群，街坊不敢帶小朋友去玩。

踏入春天，大自然萬物復甦，昆蟲開始出沒。有粉嶺居民近日在網上發帖，發現帝庭軒遊樂場有圓柱被一群蜜蜂包圍，上以千計，令不少人看後感害怕，有家長表示不敢帶小朋友去公園玩。有關帖文引出蜜蜂保育組織回應，解釋蜂群出現的原因，安撫街坊毋須過分恐懼，如有需要可幫忙處理蜂群。

蜜蜂群出沒粉嶺遊樂場

有粉嶺街坊於7日（上星期五）在facebook群組「北區之友」發帖，當中有一張照片引起熱議，照片在粉嶺屋苑帝廷軒平台的兒童遊樂場拍攝，街坊發現該處有蜜蜂群，笑問大家「有沒有要養」。

▲ 粉嶺帝庭軒遊樂場近日有條柱被成群蜜蜂包圍。（圖片︰北區之友facebook群組）

從照片所見，一大群密密麻麻、海量的蜜蜂伏在遊樂場一條圓柱上，蜜蜂數量之多佔據柱子的一整面，上至下都滿是蜜蜂，狀甚驚嚇。另從照片所見，未見到有小朋友正在使用遊樂設施。

有不少網民看照片都感到驚訝，雖然明白近期是蜜蜂繁殖期，但見狀直呼「好恐怖」，留言表示「密集恐懼症發作」、「我見到會暈低入院都似」等。另外有網民奇怪何以蜜蜂群會附在柱子上，懷疑是否人為造成，推測是否有人將蜜糖塗在柱子上製造恐慌，直言不敢去公園玩。

最新影片︰

蜜蜂保育組織解釋

原因解開了，有關帖文獲蜜蜂保育組織「蜜語Beetales」留言回應，問及有需要去幫忙處理之外，解釋有關狀態純粹是「蜜蜂分蜂」，經過暫時休息，不需要太過恐懼，不接近就沒問題，蜂群通常很快走。

大自然不止是人類，亦有不少網民支持不用理會，明白是春季分蜂很快會走，不建議騷擾驅趕，或可找養蜂專家處理。有關留言如下︰

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

建議找養蜂人士協助

香港蟲害管理學會主席陳澤森曾接受TOPick訪問表示，通常如不騷擾蜜蜂，牠們不會去有人的地方，蜜蜂屬益蜂，採花粉會帶動植物繁殖，只要不打擾牠們，是不會被螫傷，他勸諭切勿用火攻及找滅蟲公司來消滅蜜蜂，建議可找養蜂人士協助。

醫生解說螫傷處理法

如萬一不小心被蜂螫傷，大埔那打素醫院急症科顧問醫生袁卓斌曾受訪表示，被蜂螫傷後輕則可即時紅腫痛，持續數小時或數天，嚴重者或致過敏性休克，出現氣喘、頭暈、面腫口腫等情況，更會危及性命；提醒市民外出時勿走近或碰蜂巢，清理樹枝時亦需穿上長袖衫褲及戴上厚身手套，避免被蜂螫傷。如果被蜂螫傷後可以冰敷或食止痛藥，之後視乎症狀持續，都建議求醫治理。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳