【超市情報】惠康萬寧7-11本周優惠　焦點：北歐品牌雪糕試食價$39.9

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惠康、萬寧及7-Eleven本周優惠，焦點是北歐雪糕品牌Pols迷你雲呢拿雪糕球，試食價$39.9；Dreyer’s 皇牌雪糕／雪條，$79.9/2件。

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惠康優惠：

禮券加碼賞（優惠期: 7/4/2023 - 13/4/2023）

買$1,000禮券送$80獎賞（$50禮券 及 $30現金優惠券）

至慳至抵價（優惠期: 7/4/2023 - 13/4/2023）

金鳳香米5公斤，買2包，折實平均$85

Dreyer’s 皇牌雪糕／雪條，$79.9/2件

可樂／玉泉 8罐裝汽水，$50/2盒

買禾富巴斯紅酒，$128，送$147.4禮品

雪糕試食優惠（優惠期: 即日 - 20/4/2023）

北歐雪糕品牌Pols迷你雲呢拿雪糕球，試食價$39.9

Melona蜜瓜／士多啤梨家庭裝雪糕710毫升，試食價$52.9

萬寧優惠：（優惠期： 7/4/2023 - 13/4/2023）

多款頭髮護理、染髮及防曬產品現正進行買第2件半價優惠 。

指定頭髮護理產品買第2件半價，買滿$99送$16供應商現金優惠券，買滿$128送$21供應商現金優惠券及維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

指定健髮產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

指定天然染髮產品買第2件半價，買滿$128送維他冷泡無糖烏龍茶六包裝

指定防曬產品買第2件半價

指定護膚產品買第2件半價

指定低敏護膚產品買第2件半價

指定沐浴產品買第2件半價

指定口腔護理產品買第2件半價

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7-Eleven優惠：

【$10／2件】品客薯片50-53克（各款）（優惠期：5/4/2023 – 11/4/2023）

【$10／罐】HOEGAARDEN啤酒500毫升大罐裝（優惠期：5/4/2023 – 11/4/2023）

【$19.5／3支】雀巢柚子味烏龍茶/ 檸檬茶/ 冰極檸檬茶/ 冰極蘋果茶480毫升/ 美粒果橙汁/ 蘆薈粒青提420毫升膠樽裝（優惠期：5/4/2023 – 11/4/2023）

【$108／4盒】GODIVA黑巧克力軟心雪條（各款）（優惠期：7/4/2023 – 11/4/2023）

【$57／8件】雀巢雪米糍/ MEGA/ 雪糕杯（各款）（優惠期：7/4/2023 – 11/4/2023）

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部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限，售完即止。如有爭議，所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜，7-Eleven將保留最終之決定權。

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責任編輯：陳麗娜