【及早檢查】肚開4洞切除腫瘤爆瘦17磅 男星公開術後滿身尿騷味 ：尊嚴盡失

▲ 男星腫瘤藏體内40年，肚開4洞滿身尿騷味暴瘦17磅。

定期體檢非常重要。41歲的台灣男星潘逸安日前體檢時，發現體内竟藏有「先天腫瘤」，隨時有惡化風險。作為重視形象的演員，他公開術後8日無法自理的生活，感嘆是「人生最沒有尊嚴的8天」。

最新影片：

潘逸安出道逾16年，曾拍攝過《世間情》、《甘味人生》等多部8點檔台劇，去年年末在拍完《牛車來去》劇集後便突然入院。潘逸安在其Facebook專頁解釋，自己是無意間在一次體檢時發現十二指腸有腫瘤，因位置隱秘，普通用胃鏡、大腸鏡都照不到，是經過這次醫生用心仔細檢查才看到。

醫生表示，腫瘤或許是潘逸安還是胚胎時就存在，自出生起便一直深藏體内至今40年。腫瘤雖是良性，但由於十二指腸腸道很窄，因此也有腫瘤惡化或進一步變大、塞住腸道的風險，建議儘快開刀處理。

術後禁洗澡滿身尿騷味

為減少疼痛，潘逸安選用腹腔鏡手術，在肚子上開4個洞切除腫瘤。手術雖成功將腫瘤切除，然而術後生活卻令潘逸安十分不堪。他在帖文中表示，自己在術後整日昏沉昏睡，並且要禁食禁水四日。另外，他的尿液需倒在量杯裡，一不小心就會沾到衣服，但由於不能洗澡，所以他身上散發尿騷味。面對來觀察照顧自己的護士，潘逸安因此感到非常不好意思。

術後8日，潘逸安暴瘦8公斤，雙手的血管都被扎滿，沒地方抽血改為從腳抽血；還要打胃藥、營養針和嗎啡止痛。潘逸安對此忍不住感嘆：

人生最沒有尊嚴的8天。

不過，他也樂觀安慰自己，「徹底好好休息一下，順便減肥」。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

勸諭體檢重要性

潘逸安還透露，即使現在已經康復，但自己的體力也大不如前，總是非常困倦。另外，其實他在體檢中也不止被查出十二指腸腫瘤，還發現了有輕微重聽、心律不整等問題。作為過來人，他奉勸「千萬不要仗著自己年輕。一定要去做健康檢查，及早發現、及早治療」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣