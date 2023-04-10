【法言人】港姐王菲傳戀唱片公司太子爺逾半年　緋聞男友張子丰曾為姚焯菲拍MV

▲ 港姐王菲疑秘撻唱片公司太子爺張子丰逾半年。

2019年港姐亞軍王菲近日被爆與唱片公司太子爺兼歌手張子丰因合作拍攝TVB劇集《法言人》而秘撻逾半年，兩人愈戀愈高調，經常出雙入對。

王菲與初戀男友早於兩年前已分手，因當選後隨即獲安排加入劇組，忙於拍劇令她與圈外的初戀男友愈走愈遠。

▲ （左）王菲多次現身張子丰生日派對。（Instagram圖片）

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不避嫌出雙入對

回復單身的王菲，原來有傳於去年拍劇時與張子丰日久生情，男方主動獻殷勤，成功奪得女神芳心，有指兩人已展開大半年的戀情。二人沐浴於愛河之中，不時雙雙孖住出席圈中人聚會，不避嫌表現親暱。

去年底張子丰生日，王菲現身男方多個生日派對，毫不避嫌站「主人家」位置，更烏身胸貼男方肩膀，十分親密。

昨日（4月9日）王菲與張子丰出席《法言人》宣傳活動時，二人全程孖公仔，毫不避嫌咬耳仔細聲講大聲笑。

二人一同受訪被問到有關緋聞，他們沒有否認戀情，更互相讚揚對方：「超級perfect！」問到有否發展可能時，他們坦言之後的事沒有人知：「順其自然，即管諗吓。」看來二人戀情愈浮愈面！

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不靠父蔭

現年35歲的張子丰（Fred），爸爸張國林是環星娛樂老闆。雖然出身富裕家庭，但作為「高富帥」的他未有倚靠父蔭，反而由低做起，曾任製作助理（PA）。

Fred才華洋溢，身兼電影導演、編劇、演員、歌手多重身份，是出色的多棲藝人，去年曾為「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）歌曲《#bff》MV執導。

貴為城中筍盤的Fred，出道多年緋聞不絕，曾與女神陳瀅及視后蔡思貝傳緋聞，不過全都否認，聚會中亦不時見陳瀅的蹤影。今次未有否認與王菲的緋聞，看來似乎是認真的了嗎？

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備受力捧

現年27歲的王菲參選2019年港姐成為雙料亞軍，其後即獲TVB安排加入劇組，劇接劇亮相幕前。

參演過《愛·回家之開心速遞》、《刑偵日記》、《星空下的仁醫》、《白色強人II》、《美麗戰場》、《法證先鋒V》、《廉政狙擊》等劇集。

去年亞視子公司AMM（亞洲心動娛樂）找戚其義監製的網劇《逐流時代》，王菲有份參與其中，當中更以比堅尼性感亮相，獲得網民焦點。

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