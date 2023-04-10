【旅遊復甦】黃家和：長假期生意淡靜　期望消費券能刺激本地消費

▲ 黃家和估計整體生意額較放寬防疫措施後下跌約一成半至兩成。（資料圖片）

本港復活節假期期間旅客大增，但無助餐飲業生意復甦。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（10日）在電台節目上表示，復活節長假期大批市民外遊，業界生意淡靜，估計整體生意額較放寬防疫措施後下跌約一成半至兩成。

黃家和表示，港鐵過去兩日推出車票半價優惠，雖然可刺激留港的市民外出，但消費力較弱，大部分市民選擇在日間外出，晚市堂食的消費意欲則較差。他續指，近期市民用餐習慣改變，傾向提早食晚飯，不少餐廳均因生意不多及人手短缺而縮短營業時間。加上近月經濟狀況仍未完全復甦，市民不想出外消費太多，導致食肆生意額大跌。黃家和又指，防疫政策放寬後，業界生意回復了八至九成。以往餐飲業在旺季，生意額可達到4億元以上，一般而言都做到2.8億至3億元，惟復活節假期期間整體生意額每日只有約2.3億至2.5億，跌幅十分明顯。

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黃家和指，現時內地來港人數平均每日約有8萬人次，遠遠未回復到疫情前的約16萬人次，期望下周消費券正式派發後能刺激本地消費，又希望6月後內地旅客量進一步恢復，改善生意。不過，他認為雖然香港已放寬防疫措施，但遇到不少競爭，內地客不一定選擇來香港，可以到其他地方或內地其他城市，黃金周效應已減退。

平價旅行團塞爆紅磡土瓜灣一帶的問題有所改善，黃家和表示近日多了快餐店、茶餐廳及酒樓接待旅行團，相信有助紓緩人流問題。他表示向一些酒樓老闆了解過，指其表示「40蚊一個真係做唔到」，如旅行社可提前提供定額人數，以及提高收費60至80元一位，他們十分願意接待這些團體客。

立法會議員楊永杰則表示，上星期五旅監局及區議員到區內視察，酒樓已用「團進團出」的方式讓旅客進出，路面阻塞的情況已有改善。惟他指，清明節假期來港的内地團相對少，未必能完全反映實際情況，相信要到五一黃金周才能看到新措施的成效。

他又認為，將內地客分流至觀光船用餐的做法很好，但若分流至快餐店及茶餐廳，仍然會影響本地居民用膳。他認同應該提高團客的用餐收費，指「40蚊一個基本上所有酒樓食肆都唔會接」，如提高到60至70元，很多地區的餐廳也會願意接待團客。目前不斷「鬥平」，有時平得不合理，業界應考慮長遠的旅遊策略及發展。

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記者：吳穎嵛