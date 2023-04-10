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【恐怖垃圾屋】鄰居囤積雜物單位變垃圾屋　老鼠曱甴大軍爬出走廊樓梯

健康 12:01 2023/04/10

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

鄰居囤積雜物單位變垃圾屋，老鼠曱甴大軍爬出走廊樓梯。

遇到惡頂鄰居實在令人苦不堪言。台灣一名男網民發文，指鄰居愛囤積垃圾，單位內充斥著大量老鼠、曱甴，更爬出屋外，導致「大樓內外樓梯間都蟑螂上萬隻」，雖然曾向多個部門反映問題，但情況依然存在，令他相當頭痛。

最新影片：

該名男網民於Facebook群組「爆料公社」發文，指自己居住在一幢4層高的舊式公寓，其中一名鄰居家中囤積大量垃圾，導致屋內滋生了大量曱甴、老鼠，牠們更竄出單位外，「導致整棟大樓內外樓梯間都蟑螂上萬隻」，隔壁和對面的住戶也遭殃。

從樓主分享的照片可見，該單位堆滿垃圾、雜物，包括膠樽、膠袋、毛公仔、衣物等等，幾乎沒有走動空間。

    點擊圖片放大
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他又指出，當地的「惡鄰條款」只限於有管委會的住所，而他居住的公寓沒有管委會。里長、消防局、環保局、工務局等部門亦曾到場視察，但亦無法解決問題。

帖文引起網民熱議，有人形容該單位如同「大型的煉蠱場」，「有囤積症的鄰居真的很頭痛」、「這種鄰居真的很討厭，東西不整理不丟」，亦有網民無奈表示，「那是他家，除非有引起公安疑慮，你無權介入，只能每天樓梯間強力消毒驅蟲加善意道德勸說」。

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責任編輯：羅嘉欣

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