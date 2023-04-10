【8孩母親案】「鐵鏈女」被虐待24年現況曝光　長子：媽媽能叫出我的名字

▲ 「8孩母親」被虐待24年後，去年終被救出，其長子透露了媽媽現況。

雲南省一名女子「小花梅」被拐賣到江蘇徐州市，期間被虐待、拘禁，更被鐵鏈鎖頸，在1999年至2020年間，她先後誕下8名子女。事件經歷24年後，子女的父親董志民於7日被裁定虐待及非法拘禁罪成立，判囚9年。據小花梅年約23歲的長子透露，母親經過一年多的治療後，病情已有好轉，現在能叫得出他的名字。

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綜合內地媒體報道，案件去年被揭發之後，小花梅被轉送醫院治療，據院內管床醫生滕曉婷表示，自小花梅入院以來，她一直參與治療，包括藥物治療、心理輔導、康復訓練等。她提到，醫院邀請了上海及南京等地專家對她進行過18次會診，並安排2名護理工照顧其起居飲食，每天監測其病情變化，並改善治療、康復方案等。

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滕醫生續稱，經過一年多的醫療和照顧後，小花梅的病情得到控制，現時身體情況穩定，雖然她仍有認知障礙，但她能夠在醫生、護理工的幫助下穿衣服及吃飯，並可與醫護人員作簡單交流。小花梅的長子董某港也確認，媽媽住院後，獲醫院聘請多位專家為她治病，還安排了2名護理工輪流照顧。

去年入院前她有時連我都不認識，現在不僅能認出我，還能叫出我的名字。

8子女獲政府援助上學

至於其他7名弟妹的生活，董某港說，前幾年他已獲醫保等援助，現在政府又幫弟妹辦理了困境兒童救助。「弟弟、妹妹都在上學和上幼兒園，村裡的『愛心媽媽』經常到家裡幫忙洗衣、做飯。鎮裡、村裡的幹部也常到家裡看望。」

▲ 涉案丈夫董志民虐待及非法拘禁罪成立，判囚9年。（影片截圖）

法院於7日宣判結果後，在網上引起極大爭議，大批網民認為董志民的判刑太輕。有網民表示，「判的還沒有受害人被虐待的時間長」、「沒有強姦罪」、「受害人被虐待囚禁被迫生孩子的時間都不止9年吧」、「女的一輩子都毀了，一審判9年，哪來的公平啊？」等。

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責任編輯：王明芳