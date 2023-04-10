【活在當下】護士兒子疫情見盡生離死別 改變想法每逢放假帶媽媽吃喝玩樂
育兒經 13:13 2023/04/10
去台灣宜蘭旅行，在一家知名日本料理餐廳，預訂了17道菜的廚師發辦套餐Omakase，一開門，精緻小巧的餐廳吧枱坐了另外兩位客人：一位大約60多歲的年長女士，衣着平實；身旁是一位20至30歲的時髦年輕人，耳戴一粒閃爍耳環，頭染金毛，兩人有說有笑。
我們幾個客人傾談起來，他們看似母子，但世事無絕對，我不敢亂問問題，直到女士開口說︰「我的兒子喜歡帶我四處享受美食，今天一同品嘗日本料理呢。」我才鬆一口氣，大膽回應說︰「令公子真孝順呢，現在很少年輕人會帶着媽媽二人晚餐呢。」
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原來這位兒子是醫護人員，疫情期間在最嚴重的呼吸科工作，目睹不少生離死別。「經過了3年疫情，他的想法開始改變，覺得要及時犒賞自己，有甚麼想吃，馬上帶我來吃。」媽媽說，語氣不免自豪。
兩母子及時行樂，不但吃而且吃得好，美食行程到過台北、香港、日本等地。兒子一放假就遍嘗美食，帶媽媽一同出動，所以出現了這一對十分特別的組合︰有型的潮人兒子，性格開朗活潑；60多歲的媽媽，家中有大片田地，喜歡栽種植物。
晚飯過後，不但多了一對談得來的朋友，更羨慕這位幸運媽媽，有一位懂得生活的兒子，帶媽媽吃Omakase，一同享受人生。
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原文刊於《晴報》，原題為帶媽媽吃Omakase
撰文 : 張宏艷 資深傳媒人