【可再生能源】港鐵公佈5太陽能發電項目　預計每年可產生100萬度電

▲ 港鐵公佈5個太陽能發電項目。（資料圖片）

港鐵公司今日（10日）表示，秉持推動城市前行的宗旨，致力建構可持續未來，與香港攜手邁向二零五零年實現碳中和。港鐵一直積極物色合適的地方安裝太陽能發電設施，新一批五個項目將於今年內陸續完成及開展，當中的八鄉車廠項目，是全港以單一建築物計算最大的同類設施。

港鐵今年內陸續完成及開展的五個項目遍佈香港島、九龍及新界。包括元朗八鄉車廠、柴灣車廠、屯門兆康站、大嶼山欣澳站及觀塘站，其中位於八鄉車廠的項目已經大致完成安裝，包括逾2,100塊柔性太陽能板，不單是港鐵最大的太陽能項目，以單一建築物計算亦是全香港最大的同類設施。 待新一批五個項目完成後，港鐵的太陽能項目預計每年可以產生約100萬度電，相等於約2,300個家庭一個月的電力消耗量。當中包括較早前已完成的紅磡鐵路大樓、九龍灣總部大樓及顯徑站的太陽能發電裝置。

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港鐵公司香港客運服務總監楊美珍女士表示，港鐵提供低碳的公共運輸服務，連繫社區，亦持續為香港節能減碳盡一分力。團隊會繼續努力在鐵路網絡內尋求更多合適地方安裝太陽能設施，支持香港發展可再生能源，與乘客一同為環保作出貢獻。

除致力推廣可再生能源外，港鐵亦於建造和日常營運鐵路時實施不同節能減排措施。目前港鐵正大規模更換車站及車廠超過150部空調冷卻裝置及約17萬 顆站內LED燈，以提升日常營運耗電量較大設備的能源效益。項目完成後，每年可減少約3萬噸的碳排放，達至節能減排。另外，港鐵利用制動系統控制列車制停時產生的動能轉換成電力提供予其他列車使用，善用每分資源。

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責任編輯：吳穎嵛