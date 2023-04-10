【靚太廚房】無麩質飲食有助減輕自閉症狀　簡單5步輕鬆打造無麩質廚房

▲ 營養師Katy指無麩質食譜近年大受歡迎，大家不妨試試!

照顧自閉症小孩，除需要多給予包容關懷外，培養他們均衡飲食習慣亦是重要一環。父母可考慮和孩子一同下廚，透過過程增加溝通，打開他們內心世界，及提升表達能力。今集《靚太廚房》請來營養師Katy為大家推介無麩質食譜，並分享自閉症兒童日常飲食貼士。

▲ 營養師Katy。(曾嘉文攝)

正常飲食vs 無麩質飲食

麩質，又稱為麵筋，是一種蛋白質混合物，在小麥、大麥及黑麥中找到。由於在加入水後可彼此結合，所以常用於製作糕點、麵包、意粉、意大利薄餅、餅乾及早餐穀物等。另外， 麵粉或麩質可改變食物質感，因此罐頭湯、沙律醬及調味料等，都是常見麩質食材。

無麩質飲食(Gluten Free，簡稱GF)，則是番薯、粟米、馬鈴薯、蔬菜、堅果、豆類、肉類、海鮮等為主要糧食，代替正常飲食中的麩質食物。

無麩質飲食好處

對於有麩質不耐症、小麥過敏及乳糜瀉人士而言，在進食含麩質食物後，會於兩小時內出現不同程度的過敏反應，如紅疹、痕癢、肚脹及腹瀉等症狀。

而對於自閉症小孩而言，他們的腸道沒法分解麩質，反而會刺激腸道，對食物變得敏感，從而出現異常行為，如注意力不集中、便秘、肚脹，甚至自殘行為。

因此，上述人士在進食無麩質食譜後，可避免進食高麩質含量的食物，減低刺激腸道或過敏情況，亦有助減輕自閉症狀，如衝動行為、言語問題等。

打造無麩質廚房

1) 購買食材時，注意營養標籤，確保標籤上沒有「生產此食品的廠房亦處理麩質」的字眼，避免交叉污染。

2) 可揀選無麩質的調味料代替傳統調味料，市面上亦有售無麩質豉油、無麩質咖哩醬及無麩質蠔油等。

3) 確保所有工具徹底清潔乾淨才烹調無麩質菜式，避免被含麩質的食材污染。

4) 在保存無麩質食材的器皿上，貼上紙張作標記，以明確分開兩種食材。

5) 將主食變為無麩質食材，如馬鈴薯、番薯、南瓜、芋頭及米等，代替麵包、意粉等。

無麩質食譜-彩虹雞肉串燒

▲ 彩虹雞肉串燒。(曾嘉文攝)

材料

雞扒 2塊 三色椒 適量

醃料

無麩質豉油 1湯匙 雞粉 1/2茶匙 生粉 1茶匙 白胡椒粉 適量 蜜糖 適量

做法

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1) 雞肉去皮，切粒備用。

2) 加入無麩質豉油、生粉、雞粉及少許白胡椒粉調味，醃製雞肉約20分鐘。

3) 將三色椒切粒，切成約雞丁大小即可。

4) 將雞肉及三色椒以相間交錯的方式穿在竹籤上。

5) 開中火，加入少許油。熱鑊後，將串燒放在平底鑊上煎熟。煎香後，蓋上蓋子。

6) 薄薄塗上一層蜜糖，即成。

自閉症小孩飲食禁忌

除穀類、油炸食物外，Katy亦提醒父母不應餵食以下食物種類:

酪蛋白食物

大部份患有自閉症的小孩無法徹底消化牛奶中的酪蛋白，從而對腸道造成負擔，令症狀更嚴重。因此，應避免餵食雞蛋、鮮奶蛋糕、乳酪及雪糕等食物。

含色素/加工食物

人體需要碳酸鹽來消化食物，如沒有足夠的碳酸鹽，會造成消化不良，繼而加深自閉症症狀。

含水楊酸鹽食物

含高水楊酸成分的食物會對胃腸道有嚴重的負作用，當中的食物包括檸檬、番茄、橙、胡柚等。

避免接觸咖啡、酒精飲品

除減少飲用含糖飲料外，咖啡、酒精等含咖啡因飲品可令孩子亢奮，甚至會過度刺激他們。

建議相處模式

需有耐心和愛心。研究顯示，需要嘗試約7-10次才能讓自閉症小孩明白及理解。因此，一步一步與他們溝通是十分重要，亦要記得多讚賞，讓他們感受成功感。

父母應將蔬菜作為小孩主要飲食，同時可配搭優質及低脂的蛋白質，如去皮雞肉、魚類、堅果等。另外，應適當補充含高鐵質和維生素B的食物，如菠菜、牛油果等。

先定立小目標，讓孩子逐步慢慢嘗試，不要過度心急，造成反效果。例如:嘗試新食物時，可餵食一小口，如孩子接受，記得多稱讚他們以作鼓勵，增加他們的信心。

以具體化、簡單易明的方式表達你的愛，例如:和他們共同完成一件事或活動，從而令他們更易理解成功的定義。

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責任編緝：張懿慧