【流感季節】兒童「特敏福」供應短缺　家庭醫生指診所自製藥水應急

▲ 家庭醫生林永和。（車耀開攝）

本港踏入流感季節，家庭醫生林永和表示，近日感染流感人數上升，兒童服用的水劑「特敏福」供應緊絀，診所會用成人「特敏福」膠囊內的藥粉製成藥水來取代。

林永和今日（10日）在港台節目《千禧年代》表示，屬於水劑「特敏福」的「奧司他韋」，可以用於長者及小童等高危病人，在流感病發48小時內服用可減少重症機會。不過由於經歷3年的新冠疫情，治療流感的藥物需求大減，當解除防疫措施、流感大爆發後，藥廠需時重整生產鏈去追趕生產進度。

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林永和又表示，不少私家診所已沒有存貨，向藥廠訂也訂不到，要一段時間才能補給藥水供應，有醫生要使用成人膠囊藥粉溶於甜液體或水，自製兒童藥水，他相信大部分診所也會自製藥水，希望市民理解。他期望，如果政府有足夠成人膠囊存貨，可以考慮調配予私家診所。

林永和續指，雖然早前有很多家長帶小朋友到診所打針，有藥廠表示貨量不足，但現時流感針供應已恢復穩定，家長只需提前數天向診所預約即可。

醫院藥劑師學會會長崔俊明在同一節目上稱，藥水普遍保存期長約2年，本港診所在新冠疫情期間流感藥水的儲備已過期，而現時全球爆發流感，藥物需求颷升，導致供應短缺。他建議，「特敏福」應預留給高危人士，如藥物不足，政府可採購非原廠製藥物。

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記者：陳麗娜