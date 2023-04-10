  • 23°C
香港時間 : 2023410日 (週一) 12:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【流感季節】兒童「特敏福」供應短缺　家庭醫生指診所自製藥水應急

社會 11:58 2023/04/10

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

家庭醫生林永和。（車耀開攝）

本港踏入流感季節，家庭醫生林永和表示，近日感染流感人數上升，兒童服用的水劑「特敏福」供應緊絀，診所會用成人「特敏福」膠囊內的藥粉製成藥水來取代。

林永和今日（10日）在港台節目《千禧年代》表示，屬於水劑「特敏福」的「奧司他韋」，可以用於長者及小童等高危病人，在流感病發48小時內服用可減少重症機會。不過由於經歷3年的新冠疫情，治療流感的藥物需求大減，當解除防疫措施、流感大爆發後，藥廠需時重整生產鏈去追趕生產進度。

最新影片推介

童學園
【童學園】膽粗粗創立鄉師自然學校走過16年　海星校長：學術不是鬥多功課鬥學得多

林永和又表示，不少私家診所已沒有存貨，向藥廠訂也訂不到，要一段時間才能補給藥水供應，有醫生要使用成人膠囊藥粉溶於甜液體或水，自製兒童藥水，他相信大部分診所也會自製藥水，希望市民理解。他期望，如果政府有足夠成人膠囊存貨，可以考慮調配予私家診所。

林永和續指，雖然早前有很多家長帶小朋友到診所打針，有藥廠表示貨量不足，但現時流感針供應已恢復穩定，家長只需提前數天向診所預約即可。

醫院藥劑師學會會長崔俊明在同一節目上稱，藥水普遍保存期長約2年，本港診所在新冠疫情期間流感藥水的儲備已過期，而現時全球爆發流感，藥物需求颷升，導致供應短缺。他建議，「特敏福」應預留給高危人士，如藥物不足，政府可採購非原廠製藥物。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【春天作病】春天落雨潮濕免疫力下降　中醫教食療治流鼻水對抗4種小病
19:00 2023/04/04
【春天作病】春天落雨潮濕免疫力下降　中醫教食療治流鼻水對抗4種小病
【甲型流感】林緯遜：近一周流感明顯回來　難料會維持多久
10:09 2023/04/05
【甲型流感】林緯遜：近一周流感明顯回來　難料會維持多久
【關注SEN】寡言一度被老師懷疑患自閉症　方健儀見證SEN孩子破世界紀錄
今日 09:00
【關注SEN】寡言一度被老師懷疑患自閉症　方健儀見證SEN孩子破世界紀錄

你可能感興趣

【春天作病】春天落雨潮濕免疫力下降　中醫教食療治流鼻水對抗4種小病
19:00 2023/04/04
【春天作病】春天落雨潮濕免疫力下降　中醫教食療治流鼻水對抗4種小病
【甲型流感】林緯遜：近一周流感明顯回來　難料會維持多久
10:09 2023/04/05
【甲型流感】林緯遜：近一周流感明顯回來　難料會維持多久
【關注SEN】寡言一度被老師懷疑患自閉症　方健儀見證SEN孩子破世界紀錄
今日 09:00
【關注SEN】寡言一度被老師懷疑患自閉症　方健儀見證SEN孩子破世界紀錄
兒童健康 傳染病 防疫措施 疫情 診所 治療 藥劑師 流感

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【張晉受傷】蔡少芬丈夫拍戲遇意外入院　張晉： 難免的事還是難免發生
15:42 2023/04/09
【張晉受傷】蔡少芬丈夫拍戲遇意外入院　張晉： 難免的事還是難免發生
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
15:44 2023/04/08
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
【AV女優】素海霖再有新作上架　絵麗奈與張明偉合作被盤問 【有片】
17:28 2023/04/09
【AV女優】素海霖再有新作上架　絵麗奈與張明偉合作被盤問 【有片】