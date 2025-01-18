萬千星輝頒獎典禮2024視帝提名名單︱最佳男主角十強　大熱羅子溢鬥陳豪張振朗

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳男主角十強。

【萬千星輝頒獎典禮 / 視帝 / 最佳男主角】TVB一年一度盛事《萬千星輝頒獎典禮2024》將於周日晚（1月19日）假澳門上葡京綜合渡假村上葡京禮堂舉行，翡翠台於同日晚上8時現場直播。

視帝視后為焦點，入圍今屆《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳男主角10強演員當中，陳豪去年已憑《破毒強人》奪得視帝，如果今年再以《企業強人》「冧莊」便第3度次封帝，與羅嘉良、郭晋安及黎耀祥睇齊。

婚後事丨羅子溢直認婚姻不是童話 堅守結婚盟誓永遠先作讓步：一起經營下去【有片】

萬千星輝頒獎典禮2024︱羅子溢成視帝大熱

《婚後事》羅子溢被視為大熱，除今次他在劇中有不錯表現，還因為他的太太楊茜堯憑《黑色月光》爭視后，而且是大熱，如果羅子溢成功封帝，而楊茜堯也奪視后，夫妻齊獲獎，勢成話題，可能會成為TVB考慮獎項的因素。

至於《反黑英雄》張振朗則被視為黑馬。而黃宗澤（Bosco）6次題名均空手回，可是他並非「親生仔」始終較輸蝕。

《萬千星輝頒獎典禮2024》最佳男主角十強：

《飛常日誌》 馬國明 《婚後事》 羅子溢 《逆天奇案2》 陳展鵬 《神耆小子》 鄭則仕 《反黑英雄》 張振朗 《法證先鋒VI :倖存者的救贖》 黃宗澤 《企業強人》 陳豪 《企業強人》 譚俊彥 《巾幗梟雄之懸崖》 黎耀祥 《黑色月光》 王浩信

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