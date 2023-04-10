【新聞之花】主播界譚凱琪採訪潑水節濕身而回　林婷婷學歷高曾兩奪新聞獎【多圖】

▲ TVB新聞主播林婷婷（Jacky）採訪潑水節被淋濕身。

九龍城潑水節於疫情期間一度停辦，相隔3年後終於復辦，TVB新聞主播林婷婷（Jacky）亦有到場採訪，結果濕身離場。

有學霸女神之稱的林婷婷貼出潑水節照片，她笑言其電話亦獲得大家的沐浴祝福。

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潑水節點滴

林婷婷於IG分享潑水節活動的點滴，並寫道：

萬千祝福在「濕身」

電話也不敵大家的沐浴祝福😆💦 九龍城的街頭「泰」混戰，大人小朋友都好有力「水」，潑水迎泰式春分，望新一年順風順水。

她又謂：「闊別3年的九龍城潑水節復辦，迎賀泰國新年🇹🇭🥳」

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考獲獎學金

出生於台灣的林婷婷現年30歲，曾入讀香港中文大學英文系修讀教育文憑的她以學業成績和綜合能力領取全額政府獎學金，並於畢業後當過3年中學老師。

林婷婷去年以最高等級成績Distinction (Coursework & Dissertation)及《張美君教授紀念獎》，於香港大學獲得文學及文化研究碩士學位。

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被指似譚凱琪

林婷婷於2019年加入TVB，在明珠台擔當晚間和財經新聞記者兼主播，她自去年11月起在翡翠台報導新聞及天氣。

林婷婷曾穿旗袍報天氣引起熱論，一張甜美臉孔獲觀眾大讚跟藝人譚凱琪有幾分相似，有網民認為她跟初入行的樣子有出入，不過亦有網民覺得是化妝及髮型令其外貌改變。

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