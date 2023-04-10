【著名影星】吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作

▲ 吳耀漢終年83歲！

83歲著名影星吳耀漢傳出死訊，終年83歲。有指吳耀漢家人已在通訊群組確定了吳耀漢離世的消息，內容指家人們接到醫生通知，指吳耀漢可能會在昨天離開，叫他們到醫院見最後一面。

據知在醫院內，吳耀漢被連接許多喉管，家人們為他祈禱。他被告知吳耀漢的心臟停止了，要用儀器使它再次運作，最後醫生簽紙確認吳耀漢死亡。

【諱疾忌醫】吳耀漢曾逃避接受自己聽力衰退 不肯面對現實：自己蝕底

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透露自己停工兩年

兩年前，吳耀漢接受傳媒訪問時透露自己已經停工兩年，而且只剩下一成腎功能，要每天洗腎，日常活動限到很多限制。

不過他表示醫生不建議他換腎，現時與太太和兩名女兒居住於南圍村屋。

吳耀漢近年因年紀大身體出現不少毛病，曾因心臟血管栓塞要做手術，有嚴重腎衰竭的他腎功能只剩約一成，每日要洗肚4次，近年更聽力衰退，下降了大約七成。

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上鄭丹瑞YouTube Channel講述聽力衰退

前年吳耀漢曾上鄭丹瑞（旦哥）的YouTube Channel《健康·旦》講述聽力衰退對生活造成的影響，他指其實他的聽力衰退問題早在10年前已出現，只是自己不察覺而已，直到近年問題愈來愈嚴重，仍置之不理。

當時比如聽音樂聽不清楚，只會嘗試調校聲量，而沒有正視聽力衰退的問題，直言：「唔想承認聽力衰退呢個缺憾」。

吳耀漢表示可是自己最初很頑固，不願佩戴助聽器，直到太太忍受不了家中音響的音量過大，才勉強戴上助聽器，後來才發覺佩戴助聽器能大大改善生活水平。



年過80歲的吳耀漢慨嘆身體各種毛病陸續出現，又指這些事「預料唔到」、「無可避免」。不過他慶幸生活在這時代，有足夠發達的技術去治療各種疾病。

他透露早在兩年前發現自己有白內障，便做手術安裝人工晶體。因此他亦勸喻大眾要正視身體各種毛病，要不然：「蝕底嘅係自己」。

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