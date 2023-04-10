【旅遊資訊】香港機場推尊尚購物服務　16間名店參與免費送貨全球15目的地【內附詳情】

▲ 香港國際機場全新「尊尚購物服務」，免費送貨至15個目的地 最快90分鐘送貨到閘口。（圖片:香港國際機場提供）

作為全球首個坐擁三大名牌CHANEL、Hermes及Louis Vuitton三家雙層旗艦店的香港國際機場，近日再為旅客提供意外驚喜服務——推出一個名為「尊尚購物服務」（Luxury Concierge），除了一早為旅客預先搜羅各大時尚品牌最新產品，更提供方便貼心送貨服務，旅客凡單一消費滿港幣 $1,000，即可享免費本地送貨服務。

若單一消費滿港幣$2,500，更可享免費送貨服務至全球15個目的地。旅客亦可選擇在離港前於機場店鋪提貨，或安排直接送貨至登機閘口，最快於下單後90分鐘提貨，靈活安排時間，旅客往登機途中便不用拿著一袋二袋到，認真服務周到。

16間名店參與

「尊尚購物服務」可謂極盡方便旅客之能事，就是提供「一對一」綫上禮賓客戶服務，旅客除了可在網店挑選心儀貨品，更可隨時跟網店的團隊聯絡，他們會幫忙與各大名店的店員，跟大家在WhatsApp或微信交流，那就可即時幫手check 顔色、存貨、甚至會即拍貨品照片，以供旅客參考！這表示若然在市區商店仍未能找到心儀貨品時，大可利用此服務機場商店將會是你的最後機會吧？

現時加入「尊尚購物服務」的名店共有16間，包括Bottega Veneta、 Bvlgari、Chanel、Chaumet、Gucci、IWC、Jaegar-LeCoultre、Jimmy Choo、Loro Piana、Louis Vuitton、Panerai、Piaget、Tiffany & Co、Tory Burch、Tumi 及Versace等，據知將來會有多品牌加入，大家可拭目以待。

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記者：黃鑑江