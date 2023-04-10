【After Class】Chantel完成首個學期返港　包包臉姚焯菲獲詹天文讚：成個人得意咗！

▲ Chantel低調返港！

現年16歲的姚焯菲（Chantel）正於新西蘭展開留學生活，Chantel日前於IG分享剛剛熬過了第一學期，曾經透露有思鄉病的Chantel原來低調返港，昨晚（9日）更驚喜現身聲夢學員有份參與的《流行原音》音樂會，捧鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）及林智樂（Felix）等學員場。

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包包臉被讚得意

從TVB娛樂新聞台的片段所見，Chantel跟爸爸於台下欣賞音樂會，只見Chantel看得投入，更拍晒手支持隊友。

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另外AfterClass成員鍾柔美和詹天文分別受訪，Yumi稱被Chantel驚喜現身嚇到，Yumi：說：「剛剛她入來時，聽到我的家人在大叫，我問發生甚麼事？原來是Chantel來了，我們估不到Chantel既然會來，偷偷地回來也不跟我們說一聲，所以好開心見到她。」

詹天文說估不到Chantel會突然驚喜到場，她說：「從遠處聽到尖叫聲，起初我不知道是誰，其後發現原來是Chantel，就跟她傾了一陣偈，我看到她的樣子變得意，她很得意，她塊面向來是圓圓的，你是會感覺得意，並不會覺得她肥！所以整個人的氣質是變得意。」

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Chantel返港宣傳新歌

據知Chantel於本月中推出新歌，今次趁復活節假期返港除了宣傳新歌外，有粉絲於其IG留言：「小公主終於返香港啦，期待你4月份的商演。」，若Chantel留港出席活動，即可以跟一眾粉絲見面。

其實Chantel跟一眾聲夢學員感情不錯，本月初潘靜文跟張馳豪突然現身新西蘭向Chante送上驚喜，當時她興奮大叫兼說「開心到想喊」，而今次就輪到Chante向他們送上驚喜。

▲ 初入行時的Chantel。（取自instagram）

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留學外國有思鄉病

Chantel隻身赴新西蘭升學，她不時於IG開直播跟粉絲互動，她曾經透露需要面對陌生的環境、新同學，大爆自己會在學校中迷路，但慶幸自己認識了不少新朋友。

於2月尾的直播中，Chantel提及自己有思鄉病，當時她說：「會有掛住喺屋企嗰種感覺，我會覺得嗰個係我嘅comfort zone，嚟到就會無咗嗰種感覺，不過習慣下就無嘢。」

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Chantel在直播中大方以素顏示人，有網民認為她比以往發福不少，而且面容有點浮腫，更指她稱不上是「國民初戀」。而在小菲象眼中，Chantel則依然是可愛的小公主，出現兩極的評價。

其實正值發育期的她身型明顯起變化，身型明顯比前圓潤，擁有一副包包臉的她更添可愛。

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