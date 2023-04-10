【吳耀漢逝世】吳耀漢英國留學棄讀牙科轉修戲劇　憑《五福星》系列成代表作兩度提名影帝

▲ 吳耀漢父親為九龍巴士及九龍殯儀館創辦人之一。

著名影星吳耀漢傳出死訊，終年83歲。有指吳耀漢家人已在通訊群組確定了吳耀漢離世的消息，內容指家人們接到醫生通知，指吳耀漢可能會在昨天離開，叫他們到醫院見最後一面。

吳耀漢為80年代喜劇演員，憑《五福星》系列電影成為影迷集體回憶。他出身富裕家庭，其父吳海霖是九龍巴士及九龍殯儀館的創辦人之一，吳耀漢是二房幼子。

年輕時曾到英國求學，原本修讀牙科，但就學期間熱衷於戲劇活動，後來轉修戲劇課程，60年代在英國咸斯特戲劇學院畢業後於當地做演員。

【著名影星】吳耀漢終年83歲 家人指心臟停止靠儀器運作

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80年代著名演員

70年代回流返港，吳耀漢妻子Susan為沙宣第一代入室弟子以及李小龍的御用髮型師，兩夫妻回港一起經營髮型屋。

其後在周梁淑怡邀請下加入TVB，70年代中正式入電影圈，著名電影演出包括《五福星》系列、《神勇雙響炮》系列等賣座電影，曾憑《奇謀妙計五福星》和《飛越黃昏》兩度提名香港電影金像獎最佳男主角。

另外在90年代於亞視主持《吳耀漢攪攪震》更是當時人氣節目。

▲ 吳耀漢為80年代著名喜劇演員。（電影截圖）

身體欠佳仍拍戲

吳耀漢早於2011年已出現聽力衰退問題，直到2019年更患有白內障兼腎衰竭。

當年出席電影《如珠如寶》首映禮受訪時透露自己患上腎衰竭，腎功能只剩下一成，每日要「洗肚」（腹膜透析）4次，排除身體毒素以續命。

但敬業樂業的吳耀漢，仍熱衷演藝事業，受訪時更稱可演病人角色。

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兩女涉種大麻被捕

吳耀漢大女吳瑞鶯、二女吳素兒於2021年涉嫌種植大麻被捕。當時兩個女兒分別已54歲及52歲，作為父親的他也稱根本已不能管束到她們，並無奈說︰「無嘢擔心，係咁㗎喇。唉！點講呀？無嘢，根本上無嘢呀。一一接受，唯一辦法。」

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