【吳耀漢逝世】晚年多病纏身曾患心臟血管栓塞　嚴重腎衰竭每日洗肚4次

▲ 晚年多病纏身患嚴重腎衰竭，腎功能剩一成每日洗肚4次。

著名影星吳耀漢傳出死訊，終年83歲。吳耀漢生前受多種疾病纏身，他在數年前曾透露患上腎衰竭，腎功能只剩約一成，需每日「洗肚」4次續命，亦患有聽力衰退及白內障，曾慨嘆「預料唔到」、「無可避免」。

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腎功能僅剩一成

吳耀漢是80年代著名喜劇演員，憑著《五福星》系列電影入屋，成為一眾影迷的集體回憶。他在2019年出席電影《如珠如寶》首映禮受訪時透露自己患上腎衰竭，腎功能只剩下一成，當時透露每日要「洗肚」（腹膜透析）4次，排除身體毒素以續命。

他表示，年青時拍攝忙碌，終日在片場以飯盒、杯麵果腹，又食無定時，終於在2018年診斷出腎衰竭。而在過去兩年間他更暫停工作，需定期到醫院洗肚。

曾因心臟血管栓塞做手術

他亦曾提到自己心臟有問題，並指自己10多年前在公立醫院做過通波仔手術，但政府醫院排期要一年半，才可以做超聲波去看甚麼問題。

吳耀漢後經朋友介紹心臟科專科醫生為他治理，而且不用等，費用只是比公立醫院稍貴。他指自己有病會「冇晒氣力」，因為呼吸受影響，血似流不到去心臟一樣。

患白內障安裝人工晶體

2021年，吳耀漢曾上鄭丹瑞的YouTube Channel《健康·旦》，透露在10年前已出現聽力衰退問題，只是自己不察覺而已，直到近年問題愈來愈嚴重，仍置之不理。

他亦透露，多年前發現自己有白內障，便做手術安裝人工晶體。因此他亦勸喻大眾要正視身體各種毛病，要不然：「蝕底嘅係自己」。

他當時慨嘆身體各種毛病陸續出現，又指這些事「預料唔到」、「無可避免」。不過他慶幸生活在這時代，有足夠發達的技術去治療各種疾病。

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腎衰竭初期病徵難測

據醫管局資料指出，現時本港有1萬多名末期腎衰竭病者。腎功能衰竭可影響身體所有器官運作，當發展至末期腎衰竭，若沒有透析治療或腎臟移植，足以致命。

導致腎衰竭成因眾多，其中以糖尿病為最大元兇。腎病科專科醫生何繼良指出，腎衰竭發病年齡主要集中在50至60歲，但近年有年輕化趨勢。將近半數末期腎衰竭患者由糖尿病引起，而每6位糖尿病患者就有1位出現腎功能惡化，兩者之間有著密切關係。

何繼良表示，腎病早期症狀不明顯，只能依賴體檢時發現，若等到患者出現蛋白尿等明顯徵狀時才被發現，則病情或踏入中至晚期階段，可能已難以逆轉。倘若病發至末期時更需洗腎或換腎，然而洗腎患者的5年存活率僅約43%。

點擊下圖睇及慢性腎衰竭徵狀：

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要預防慢性腎衰竭，可注意以下事項：

多喝清水以保持足夠尿量，可預防腎石及尿道炎。

注意個人衛生，免受尿道感染，女性及小孩為較易受尿道感染者。

注意飲食，避免進食過量鹽份、肉類，曾患腎結石者應避免高鈣、草酸的食物。

勿亂服用葯物，如風濕止痛葯、抗生素等。

預防其他疾病引起之併發症，如糖尿病、高血壓等，必須適當控制血糖及血壓。

各類尿道阻塞疾病必須及早矯正，如及早清除腎石、設法找出腎石原因。

定期檢查身體及檢驗小便，可及早發現腎病，如有血尿、蛋白尿等，需及早治療。

及早治療腎病，如腎炎。

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責任編輯：羅嘉欣