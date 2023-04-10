【女生素食】「素食天后」潘祖兒教整巧手素菜　伍倩彤騷廚藝：日日煮定飯等男友

由潘祖兒（Pamela）連同「為食女神」伍倩彤 （Gillian）、「健康女神」葉靖儀（Michelle）主持、一連三星期播映的煮食節目《女生素舍》，在今晚（4月10日）首播。

打破素食固有思維

節目主打全素食材，煮出不一樣的素菜，打破「好Dry」、「啲味好假」、「初一十五先會食」的固有思維。

Pamela曾於倫敦藍帶廚藝學院學藝，以全素食者身份，鑽研新式素食菜單，開設私房菜藉此傳達健康素食理念，帶出其實素菜都可以好好食。

「健康女神」葉靖儀告訴你素食一點也不「寡」，一樣能煮出乾炒牛河、焗豬扒飯、西多士、雞尾包、蛋撻等茶餐廳款式樣樣齊。一種食材可以弄出幾款食物，例如腐竹可以製成黑松露炒蛋、腐皮卷；雞髀菇變身雞絲粉皮、沙薑雞飯。

Gillian廚藝有待考驗 新手Michelle有板有眼

不過今集Gillian的廚藝似乎有待考驗，首先她不知道豆腐乾同頭腐卜的分別，又試圖用檸檬刨去刨甘筍被Pamela制止。

她在搓飯糰時又再失手，將三角型的飯糰搓成壘球狀，還要一邊吃一邊散下來，非常遴迍，惟有用靚樣搭夠。反而同屬新手的Michelle搓的飯糰更加有板有眼。

「為食女神」伍倩彤入得廚房 為另一半煮飯

Gillian接受訪問時澄清，煮三餸一湯的家常小菜絕無問題，廚藝絕非「地獄廚神」級，她表示有下廚的習慣，拿手菜是溫馨家常小菜番茄炒蛋，每人煮法不同，有家的味道。

她指以往拍拖時都會為另一半煮飯，自言今次主持《女生素舍》獲益良多，學到新的烹調手法及食材的運用。如第一集的甘筍，普通一種食材居然如此多變，能煮出不同餸菜與口味。

最新影片推介：Ivy So專訪

「健康女神」葉靖儀日式便當招呼Jaxson:補充蛋白質

原來Michelle都喜愛入廚，中西餐甜品都會整，她接受訪問時表示喜歡煮給家人朋友吃，鎮江骨、海鮮意粉都會煮。甜品方面喜歡做心太軟和曲奇餅，一邊整一邊打卡。

她透露拍《CP訓練營》時，試過為黃潤褀（Jaxson）弄日式便當，知道對方愛運動，所以便當充滿蛋白質。Michelle指假如將來有另一半，會為對方下廚，看到對方吃得開心，就很滿足。

《女生素舍》希望讓觀眾知道，要食得好不一定要「大魚大肉」，素菜不單健康，而且色香味全。

每集節目會提供各食譜的製作步驟及材料，等觀眾可以學以致用，簡簡單單在家就可以做到，體驗素食的好處。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R