【過猶不及】10多年飲用養生茶適得其反　52歲男便秘4日腸梗阻險壞死

▲ 長期飲用養生茶適得其反，52歲男便秘4日腸梗阻險壞死。

養生茶雖好，但切勿貪杯。内地一名52歲男子因便秘4日腹痛難忍，求醫發現患缺血性腸梗阻，更揭其10多年來飲用一款養生茶，疑因此險致腸壞死。

最新影片：

綜合内地媒體報道，浙江杭州市紹興一名52歲男子，上月因便秘4日出現嚴重腹痛甚至嘔吐症狀，於是到當地急症室求醫。經檢查，男子的結腸壁出現瀰漫性增厚水腫，右半結腸的腸系膜上動脈更出現嚴重鈣化；紅潤柔軟有彈性的腸壁變成了青紫色，堅硬如磐石。由於情況嚴重，醫生馬上建議男子轉到市内大醫院就醫。

男子向醫生表示，自己的腸胃一直不好，半年前就常無故右下方腹痛，但僅自行吃藥好轉，腹痛仍反覆發作。直至近幾個月腹痛頻率更高、排便更困難，甚至還有便血現象。

長年飲1款養生茶險致腸壞死

男子到浙江大學醫學院附屬第一醫院做檢查，被確診「特發性腸系膜靜脈硬化性結腸炎」，更誘發了缺血性腸梗阻，險些引發腸壞死。經醫生查問，原來男子在10多年前因聼朋友說用梔子花泡茶，具清熱瀉火功效，還能促進腸胃蠕動，幫助排宿便，男子於是養成了10多年來都飲用梔子花養生茶的習慣。

中草藥茶勿隨意大量飲用

負責醫生表示，梔子花茶有益，但前提是要正確合理飲用，患者飲用過量就會導致身體問題。經過治療，男子病情已好轉，並表示以後再也不長期大量飲用梔子花茶。

另外，醫院專家也指出，梔子花中含有梔子苷成分，可導致小腸菌群失調，進一步誘發腸系膜血管纖維化增厚，腸黏膜缺血和潰瘍等問題。並強調「是藥三分毒」，中草藥茶飲雖有保健養生功效，但凡事過猶不及，也並非人人適合，不宜長期不間斷飲用，要注意節制。另外，更切忌自行開方抓藥，民衆在嘗試中草藥茶飲前，應先到正規中醫診所諮詢，清楚了解自身體質再選擇。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣