【工廈爆竊】涉工廈偷佛像字畫　回收員准保釋5月再訊

▲ 50歲陳姓男子捕人。（警方圖片）

50歲回收員涉於長沙灣工廈內爆竊，盜去金屬佛雕像及陶瓷瓶等物品後被捕，遭警方落案起訴1項入屋犯法罪。案件今（10日）於西九龍裁判法院提堂，裁判官應控方申請，將案件押後至5月22日再訊，以待警方作進一步檢查，被告准以現金1萬元等條件保釋候訊。

男被告陳海星（50歲），報稱回收員，被控1項入屋犯法罪。控罪指，被告於2023年4月8日，在九龍長沙灣荔枝角道宏昌工廠大廈某單位作為侵入者，在進入名為宏昌工廠大廈的建築物的一部分後，在該處偷竊1對鉗、4個袋、2個金屬佛雕像、1幅畫、1部黑色手拉車、1個玻璃樽、1個陶瓷瓶和3件石製裝飾品，而上述物品為香港房屋委員會的財產。

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案件今提堂，被告暫毋須答辯，控方申請將案件押後再訊，以待警方作進一步檢查，另反對被告保釋。辯方則替被告作保釋申請，另就被告於案情撮要中的口頭招認提出投訴，表示爭議當中的自願性。

裁判官將案件押後至5月22日再訊，被告准以現金1萬元保釋，其間需交出旅遊證件，居住在報稱地方，每周到警署報到3次，不得離港及進入案發地址。

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記者：梁錦麟