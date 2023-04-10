【燈火闌珊】張艾嘉昔日愛聖誕賞霓虹燈飾　龔慈恩難忘特色招牌

由電影《狂舞派3》、《哪一天我們會飛》陳心遙監製、曾憲寧首次執導的首部長片《燈火闌珊》，是一個關於霓虹燈和遺孀的香港故事，將於4月13日上映。電影不論是演員還是製作團隊，都對霓虹燈情有獨鍾，希望透過不同方式，留住霓虹燈的璀璨光輝。

張艾嘉一直都很喜歡霓虹燈，覺得它代表著一個城市的多元化及活力，而早在30年前由她執導的《夢醒時份》，張姐便已將霓虹燈畫面攝於鏡頭內。

她說：「霓虹燈很能代表香港，片中女主角鞏俐飾演由內地到港的女子，她站在霓虹燈下拍攝，是一個很標誌性的畫面。」

現實生活中，張姐最愛在聖誕時從九龍遠眺香港島的燈飾，覺得特別美，而今次因為《燈火闌珊》以霓虹燈作主題，加上故事感人，讓她最終減片酬接拍。

任達華盼政府設置專區

片中另一位主演任達華，自小在灣仔長大，所以對霓虹燈已有一份情意結，在面對霓虹燈急速拆卸的日子，華哥表示：「我們都是在霓虹燈照耀下長大，要是香港政府能夠設置一個專區，將色彩斑斕的霓虹燈集中在此，變成打卡點，相信必能吸引遊客。」

而在電影中客串演出龔慈恩，亦表示自己很喜歡太平館的霓虹燈，因為自己最愛到餐廳用廳，餐廳的霓虹最叫她印象難忘。

阿寧對製霓虹燈有興趣

若要數最愛霓虹燈演員，必定是周漢寧無疑。由於角色需要，張姐、華哥及阿寧都在電影開拍前，特地前往電影的霓虹燈顧問胡智楷師傅的工場，學習基本知識。

不過，阿寧在完成拍攝後對製作霓虹燈產生濃厚興趣，進一步到師傅工場學習相關技術，而楷師傅亦十分欣賞阿寧手藝，但卻拒絕收他為徒，笑言怕阿寧會因此成為被霓虹燈耽誤的演員。

其實張姐見到阿寧首個成品也讚口不絕，更笑問阿寧能否做一個霓虹燈送她，阿寧於是用上4日時間，再找楷師傅邊學邊做，最後完成了一個別出心裁的霓虹燈送給張姐，這教張姐喜出望外，大讚成品「Very Nice」，最後更把霓虹燈帶回家留念。

戲院放霓虹燈招牌

為讓觀眾可以感受昔日在滿街霓虹燈包圍下拍攝的效果，製作團隊因此特別製作了ig Filter，讓大家可拍照留影。

另外在朗豪坊Cinema City戲院、百老匯電影中心及MOViE MOViE Cityplaza亦有霓虹燈招牌以及《燈火闌珊》眼中的香港夜色相展正在展出，在深水埗文化屋雜貨店亦正進行霓虹燈展，觀眾在霓虹燈逐一消失的日子裡，都可以再度被霓虹燈完全包圍著。

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