【貪玩出禍】男子好奇鑽入石縫被卡住　網民：像孫悟空被壓在五指山下

▲ 男子貴州遊，好奇將頭鑽入石縫，卻被卡住了。

遊山玩水要小心，切莫貪得意做出高危動作，否則不但危害自身安全，更分分鐘成為網上笑柄。近日有內地傳媒報道，貴州黔西一男子在當風景區遊玩時，因好奇鑽入一石縫中，不料頭部被卡住，動彈不得，要出動消防人員拯助，雖已平安脫困，但有網民將其「卡住」的影片放上網，成為網絡笑料。

從片段中可見，男子穿着恤衫、牛仔褲，他當時鑽入大石中央的圓形洞孔中，頭部被牢牢卡在洞孔中，動彈不得，他曾多次試圖將頭縮回去，但卻不成功，惟有以笑遮醜。後來消防人員到達，才將男子救出。片段放上網時，網民更運用豐富的想像力，將畫面形容為《西遊記》中孫悟空被壓五指山的場景。

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網友們紛紛加入調侃行列︰「像極了孫悟空被壓在五指山下」、「拍《西遊記》的時候都沒有找到這樣合適的石頭。」、「石頭上是不是有張封條」、「不用救，500年後會有師父來救你」、「讓你去景點，你卻要成為景點」及「多卡會兒，會有小朋友去給餵水果的」。

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