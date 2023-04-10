  • 22°C
香港時間 : 2023410日 (週一) 17:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【貪玩出禍】男子好奇鑽入石縫被卡住　網民：像孫悟空被壓在五指山下

休閒消費 16:15 2023/04/10

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

男子貴州遊，好奇將頭鑽入石縫，卻被卡住了。

遊山玩水要小心，切莫貪得意做出高危動作，否則不但危害自身安全，更分分鐘成為網上笑柄。近日有內地傳媒報道，貴州黔西一男子在當風景區遊玩時，因好奇鑽入一石縫中，不料頭部被卡住，動彈不得，要出動消防人員拯助，雖已平安脫困，但有網民將其「卡住」的影片放上網，成為網絡笑料。

從片段中可見，男子穿着恤衫、牛仔褲，他當時鑽入大石中央的圓形洞孔中，頭部被牢牢卡在洞孔中，動彈不得，他曾多次試圖將頭縮回去，但卻不成功，惟有以笑遮醜。後來消防人員到達，才將男子救出。片段放上網時，網民更運用豐富的想像力，將畫面形容為《西遊記》中孫悟空被壓五指山的場景。

最新影片推介

童學園
【童學園】膽粗粗創立鄉師自然學校走過16年　海星校長：學術不是鬥多功課鬥學得多

網友們紛紛加入調侃行列︰「像極了孫悟空被壓在五指山下」、「拍《西遊記》的時候都沒有找到這樣合適的石頭。」、「石頭上是不是有張封條」、「不用救，500年後會有師父來救你」、「讓你去景點，你卻要成為景點」及「多卡會兒，會有小朋友去給餵水果的」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

相關文章

【蜜蜂出沒】粉嶺屋苑遊樂場柱現蜂群　街坊密集恐懼症︰唔敢去公園玩【附螫傷處理法】
今日 12:17
【蜜蜂出沒】粉嶺屋苑遊樂場柱現蜂群　街坊密集恐懼症︰唔敢去公園玩【附螫傷處理法】
【及早檢查】肚開4洞切除腫瘤爆瘦17磅 男星公開術後滿身尿騷味 ：尊嚴盡失
今日 13:32
【及早檢查】肚開4洞切除腫瘤爆瘦17磅 男星公開術後滿身尿騷味 ：尊嚴盡失
【恐怖垃圾屋】鄰居囤積雜物單位變垃圾屋　老鼠曱甴大軍爬出走廊樓梯
今日 12:01
【恐怖垃圾屋】鄰居囤積雜物單位變垃圾屋　老鼠曱甴大軍爬出走廊樓梯

你可能感興趣

【蜜蜂出沒】粉嶺屋苑遊樂場柱現蜂群　街坊密集恐懼症︰唔敢去公園玩【附螫傷處理法】
今日 12:17
【蜜蜂出沒】粉嶺屋苑遊樂場柱現蜂群　街坊密集恐懼症︰唔敢去公園玩【附螫傷處理法】
【及早檢查】肚開4洞切除腫瘤爆瘦17磅 男星公開術後滿身尿騷味 ：尊嚴盡失
今日 13:32
【及早檢查】肚開4洞切除腫瘤爆瘦17磅 男星公開術後滿身尿騷味 ：尊嚴盡失
【恐怖垃圾屋】鄰居囤積雜物單位變垃圾屋　老鼠曱甴大軍爬出走廊樓梯
今日 12:01
【恐怖垃圾屋】鄰居囤積雜物單位變垃圾屋　老鼠曱甴大軍爬出走廊樓梯
網絡熱話

最高瀏覽

【張晉受傷】蔡少芬丈夫拍戲遇意外入院　張晉： 難免的事還是難免發生
15:42 2023/04/09
【張晉受傷】蔡少芬丈夫拍戲遇意外入院　張晉： 難免的事還是難免發生
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
15:44 2023/04/08
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
【吳耀漢逝世】資深演員吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作
今日 12:11
【吳耀漢逝世】資深演員吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作