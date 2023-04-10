【吳耀漢逝世】吳耀漢曾自爆21歲為性愛結婚　與第二任太太走過58年婚姻

▲ 吳耀漢與第二任太太Susan結婚58年。

著名影星吳耀漢傳出9日晚離世，終年83歲。有指吳耀漢家人已在通訊群組確定了其離世消息，並趕到醫院見他最後一面。吳耀漢在中學時期被父親送往英國留學，在當地認識了兩任妻子，他曾透露跟第一任妻子結婚純粹為了性愛，婚姻僅維持半年；之後遇上現任太太Susan覓得真愛，走過58年婚姻。

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吳耀漢出身富裕家庭，其父吳海霖是九龍巴士及九龍殯儀館的創辦人之一，當年還有一夫多妻制，吳父有4名太太、16名子女，吳耀漢排第8，為二房幼子。吳耀漢15歲時曾到英國升學修讀牙科，但就學期間熱衷於戲劇活動，故讀了1年牙科後轉讀戲劇。

與首任妻子結婚為性愛

由於母親早已離世，兄弟姊妹又不親近，他在英國留學期間感到非常孤單。吳耀漢19歲時跟外籍初戀女友拍拖，兩年後不理父親反對堅持結婚，被父親「斷糧」不再給予經濟支持，惟有夠自力更生，到中國餐館打工，他曾接受訪問表示︰

爸爸說我未讀完書，未養得起老婆、家庭。我於是打工養家，令爸爸很失望，因為他希望兒子可幫他打理家族生意，建造王國。他認為我即使不讀醫，也可以回港幫他打理賭博生意。我當然不肯，愛情偉大，沒理由退縮。

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吳耀漢的第一任妻子是沙宣第一代入室弟子及李小龍的御用髮型師，故他畢業後與妻子及女兒返港發展，兩夫妻經營髮型屋。不過，他婚後發現與第一任妻子並非真愛，當時初戀很愛這個女仔，「其實只係性愛滿足，唔係真正愛情。」最後兩人半年後離婚。

25歲再婚育三女一子

吳耀漢其後結識了第二任太太Susan，於1965年25歲時結婚，兩人共育有三女一子，分別是大女吳瑞鶯、二女吳素兒、三子吳嘉龍和幼女吳瑞珊，而兒子吳嘉龍隨父親加入娛樂圈發展。1970年，吳耀漢和太太Susan返港，後來加入娛樂圈，當年為亞視拍節目，一年就賺了400萬元，養得起家庭。

▲ 吳嘉龍經常與父母合照。（IG圖片）

晚年吳耀漢身體不佳，除了聽力衰退及白內障外，更患上腎衰竭，腎功能只剩下一成，當時透露每日要「洗肚」（腹膜透析）4次，排除身體毒素以續命，大部分時間都要逗留家中。

太太迫戴助聽器改善生活

吳耀漢又接受過阿旦鄭丹瑞的YouTube頻道《健康·旦》訪問，談及聽力衰退對生活造成的影響，他指其聽力衰退問題早在10多年前出現，只是自己不察覺，直到問題愈來愈嚴重，例如聽不清楚音樂，只會嘗試調校聲量，「唔想承認聽力衰退呢個缺憾」。他自言最初很頑固，不願佩戴助聽器，直到太太忍受不了家中音響的音量過大，才勉強戴上助聽器，後來才發覺佩戴助聽器能大大改善生活水平。



吳耀漢慨嘆身體各種毛病陸續出現，又指這些事「預料唔到」、「無可避免」。不過他慶幸生活在這時代，有足夠發達的技術去治療各種疾病。可是吳耀漢最終不敵病魔，於4月9日晚離世，終年83歲。

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責任編輯︰王明芳