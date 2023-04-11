【新手媽媽】太太開刀生仔谷奶發燒嗌痛　火爆老公醫院鬧足3小時︰她疼讓她死

▲ 新手媽媽石頭胸叫痛，丈夫竟然破口大罵。

產婦最需要照顧，内地一名新手媽媽開刀分娩，產後脹奶發燒痛得哀號，丈夫不但沒細心安慰，反而大發雷霆：「你是不是沒腦子？你再給我哭一個？」，即使幾名女醫護在旁不停勸他冷靜，其中一名女護士對男子說：「有事解決事情，別說她了，她剛做完手術，刀口還疼呢！」但丈夫似乎已情緒失控更放下狠話︰「她疼（讓）她死。」，令大批網民口誅筆伐。

據內地媒體報道，安徽阜陽一名女子，4月6日在阜陽臨泉縣的婦幼保健醫院剖腹產，該名新手媽媽起初與丈夫考慮過家庭因素後，決定不餵母乳，但醫生不知情竟幫新手媽媽催乳。

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新手媽媽到半夜谷奶、發燒，加上開刀的傷口疼痛，受不了告知丈夫，丈夫聽後大發雷霆想要找醫生理論，卻找不到人，於是將脾氣轉發在妻子身上，聽到老婆痛得大嗌，還破口大罵足足3小時︰「哭有啥用，你別哭」、「沒腦子是不是」，護士聽到後勸他「先到門口冷靜一下」但丈夫仍不消氣，更放下狠話︰「她疼（讓）她死」。

醫院工作人員接獲通知後表示，目前已把事件轉給政府工作人員，相關機構會去做家庭矛盾的調解工作，有指這名男子平時十分關心妻子，只是因為脾氣火爆才說出這種話，並非真的想妻子死去。但貼文引起網上熱論，很多網民痛批他冷血及失控︰「能說出她疼她死這句話，就夠離婚了」、「剛生完孩子、在醫院就這種態度，好奇平時是怎麽個關心法」及「成年人了，情緒能不能穩定一點」。

石頭胸解決方法：

1. 確保寶寶含吮乳頭的姿勢正確，並增加餵哺次數，特別注意有硬塊的一邊。

2. 嘗試採用其他餵哺姿勢，減低乳房壓力。可以一試的是將寶寶平放在桌或床上，媽媽上身彎下，與寶寶平行，然後讓寶寶含上乳房，由寶寶和地心吸力將乳汁吸出。

3. 用熱毛巾敷乳房數分鐘才開始餵哺，餵奶時按摩有硬塊的乳房。

4. 若因寶寶睡覺，一段時間沒有餵哺母乳，便要將乳汁擠出（用手或擠奶器），不要讓乳房脹滿太久。如遇上乳頭破損，便容易因細菌的進入而引發乳腺炎。

總括而言，讓BB吸吮乳房，嘗試用手擠奶，擠之前用暖毛巾敷乳房，放鬆自己，都是減少谷奶辛苦的方法。當然，如果對餵母乳的方法有任何疑問，最好還是請教專業人士作直接指導，那就可減輕辛苦了。

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