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【的士窺淫】六旬司機認駕車時撩女乘客裙底　官斥「離哂譜」判監3周

社會 13:55 2023/04/10

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

西九龍裁判法院。（資料圖片）

六旬的士司機涉在屯門公路駕車時，趁女乘客入睡後以八達通伸縮棒撩起她的裙底，女乘客察覺有異後暗中向朋友求助，的士司機被捕，警誡下承認因一時衝動犯案。涉案司機今（10日）於西九龍裁判法院承認窺淫罪。裁判官判刑時直斥被告「離晒譜」，指本案案情匪夷所思，「仲以為自己睇錯」，判被告入獄3周。

男被告陳耀輝（63歲），報稱的士司機，今承認1項窺淫罪。控罪指，被告於2023年4月8日，在屯門公路近懲教署職員宿舍的的士內，暗中為了性目的而觀察X，而該X處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，及不理會該X是否同意被觀察。

案情指，事主X於當日凌晨5時許，於觀塘獨自登上由被告駕駛的的士前往天水圍，當的士駛至屯門公路近懲教署職員宿舍附近時，X正在睡夢中感覺有異，隨後看到被告用八達通伸縮棒撩起她的裙，於是以電話暗中向朋友求助。

X隨後在的士駛至天水圍後要求被告留在原地，被告被捕，在警誡下稱一時衝動下犯案，當時在倒後鏡看到X睡着後，以棍將X的裙撩高5至10厘米。

辯方求情時指，被告患有糖尿病，在一時衝動下犯案，並無預謀，希望法庭考慮被告主動認罪，節省法庭時間，並予以輕判。

裁判官判刑時指，事件發生於的士之內，被告未有被控其他罪行實屬幸運，又指本案案情匪夷所思，「仲以為自己睇錯」。裁判官又斥被告「離晒譜」，指本案發生於屯門公路上，即使當時是凌晨，但車輛仍有一定車速，判監3周。

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記者：梁錦麟

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