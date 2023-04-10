【星二代】翁虹15歲愛女獲選為「最美星二代」　高顏值撼贏邱淑貞女兒沈月

▲ 翁虹的15歲女兒劉蒔愈大愈靚。

現年54歲的翁虹為亞姐冠軍，這位美魔女跟丈夫育有寶貝女劉蒔（Crystal），一家三口幸福美滿，轉眼間劉蒔已經15歲。

近日，內地網友舉行一個「星二代裡顏值最Top你認為是誰」投票活動，結果劉蒔成為網民們心目中的No.1，成功撼贏沈月成為「最美星二代」。

【星二代】美魔女翁虹13歲女兒靚樣曝光 遺傳母親基因被讚似鍾欣潼【多圖】

票數拋離沈月

在那網上選舉中，的愛女劉蒔（Crystal）以萬票領先，內地女星董潔的兒子則排第二，反之大熱的邱淑貞女兒沈月只屈居第三。

劉蒔盡得媽媽的真傳，眼大大鼻高高的她輪廓很深，更擁有一張瓜子臉，網友更指劉蒔激似鍾欣潼，星味十足。

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星二代的顏值天花板

劉蒔於台北出世，是翁虹跟第二任丈夫、於百體健康科技集團擔任總裁的劉冠廷所生。跟不少青春少艾一樣，劉蒔活躍於社交平台，不時分享靚相和影片，很擅長於擺甫士。

而劉蒔跟媽媽翁虹感情要好，早前翁虹於抖音分迆一影片，片中，劉蒔在左下方擔任解說員，只見她自然不做作，而且又風趣幽默，對著鏡頭又不怕醜，似乎具備做藝人的條件。

網民紛紛留言大讚劉蒔，包括「15歲就已經很好看了！一看就是個美人胚子」、「跟媽媽一樣的美」、「可以直接出道了」、「大美人又生小美人，一家子美人呀」等，有網民說劉蒔是「星二代的顏值天花板」。

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小水晶望演古裝

另外劉蒔擁有專屬的粉絲後援會，翁虹曾於微博透露為女兒擔任形象顧問，兼且分享一張女兒l穿上露肩裙的照片，被指為女兒入行鋪路。

一年前劉蒔跟媽媽橫店拍攝古裝寫真，雖然天氣非常冷，不過她卻很開心，她於微博寫道：「希望之後還有機會穿古裝，謝謝媽媽給我這次機會」

當時對此，翁虹亦感性回應「很多人都會被演藝圈的光鮮亮麗及虛榮心給迷惑，卻都忽略了當中的艱辛！你在陰冷的天氣只拍了一組寫真就深有感悟，媽媽覺得很欣慰！因為只有深刻體會，才能真正明白每個行業需要不斷的努力」看來她不抗拒女兒入行。

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