【盜用信用卡】苦主斥銀行推卸責任　以「嚴重疏忽」為由要求償還簽帳逾30萬元

▲ 信用卡被盜用糾紛個案急增，苦主控訴銀行仲裁不公。（左起）張先生、張女士、民建聯立法會議員梁熙、陳先生、議員助理植潔鈴。（陳靜儀攝）

近年，信用卡被盜用的個案持續上升，較去年大增45.1%，涉及款項達9萬至150萬港元不等。有發卡銀行以「嚴重疏忽」為由，要求被盜取信用卡的市民自行償還高達30萬元簽帳款項，令苦主蒙受身心壓力。民建聯立法會議員梁熙建議，銀行可加強身分核實等保安措施，並促請金管局釐清「嚴重疏忽」，保障市民。

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張女士去年遭犯罪集團偷取3張信用卡及身份證，並冒簽她的信用卡以購買手錶，涉及逾60萬元。她指，事件發生後已即時報案及取消信用卡，但滙豐銀行仍以涉及「嚴重疏忽」，要求她償還被盜用期間的簽帳款項，共33.2萬元，但獲另一銀行豁免還款。她續指，平日信用卡簽帳金額只是數百至數千元，是次簽帳金額為信用卡限額逾9成，有別以往消費模式，而所屬銀行並無發出短信核實身份，存在保安及風險管理漏洞，故不認為事件屬「嚴重疏忽」。

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張女士又稱，事件至今已接近7個月，期間對她的精神及心靈造成極大壓力，稱「超出普通市民可以承受」的範圍，更形容「睡覺都睡不好，每日出門上班前，都會檢查月結單有否列出還款金額，懷疑患上焦慮症」。她又指，銀行只會向她解釋信用卡條例，直言「需要背着鎖具（locker）外出，才不算嚴重疏忽」，對卡主並無任何保障。

另外，陳先生亦因誤入釣魚網站，被賊人盜用信用卡資料，成功進行7宗交易，在第7次交易時，才收到銀行短信通知。雖然，他已即時通知滙豐銀行有關信用卡被盜一事，但仍被要求償還有關款項，逾8.9萬元。陳先生指，銀行處理手法十分差，形容「搬出不同條款擠壓苦主」，又對不符合卡主消費習慣的交易毫無警覺性，事後則推卸責任，怪責客戶「嚴重疏忽」。

民建聯立法會議員梁熙表示，金管局應與發卡銀行商討，釐定「嚴重疏忽」的定義，防止銀行將損失轉嫁卡主；並指銀行應於過帳前，先發短信通知持卡人，以取得交易授權，同時應分析卡主消費模式，避免出現不尋常交易；他又建議，市民應不時檢查信用卡扣帳情況，亦不要將信用額度定得過高。

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記者：梁凱婷