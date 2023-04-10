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【出入境】清明及復活節長假最後一天　料今日51.9萬人次入境

社會 14:35 2023/04/10

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

清明及復活節長假最後一天，料今日51.9萬人次入境。 （梁偉榮攝）

清明節及復活節假期最後一天，入境事務處早前預計，長假期間（即4月1至10日）約有903萬人次（包括香港居民及訪客）經各海、陸、空管制站進出香港。當中約83.5%為旅客，即約754萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。預計今日（10日）為入境高峰期，達51.9萬人次。

入境處估計假期期間羅湖將會是最繁忙的管制站，約有220萬人次進出香港，即每日平均約22萬人次。而落馬洲支線及港珠澳大橋管制站亦會非常繁忙，預計分別每日平均約有14.7萬及13.8萬人次出入境。

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為疏導假期期間的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃檯及通道以疏導人流及車流。同時，入境處亦會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

同時入境處指，會連同警務處、海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

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責任編輯：陳麗娜

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