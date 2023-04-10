【經期飲食】生理期可飲用咖啡？　專家：5類食物恐加劇經痛

▲ 專家提醒5類食物恐加劇經痛。（iStock圖片）

很多女性都受經痛問題困擾，甚至要靠服用止痛藥舒緩。有專家指出，部分食物可能會刺激體內分泌引起經痛的激素，因此在經期應該減少或避免進食。

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台大營養教育與傳播講師洪泰雄在Facebook專頁「洪泰雄營養教育」發文，指有些食物可能會刺激體內分泌出引起經痛的激素，續而令經痛加劇。他列出5類食物，建議在生理周期避免或減少攝取：

1.含咖啡因飲料

咖啡因可能會加劇經痛，因為它會刺激子宮收縮，並加速經血排出，建議在生理期減少攝取咖啡、茶、可樂等含咖啡因的飲料。

2.糖分高的食物

過量攝取糖分可能會增加體內炎症反應，導致經痛加劇。建議減少攝取糖果、甜點、巧克力等高糖分的食物。

3.鹽分過高食物

攝取過多鈉或會導致體內水分滯留，加重經痛症狀。建議減少攝取鹹豬肉、煙肉、薯片等高鈉食物。

4.乳製品

有些女生對乳製品中的乳糖過敏或不耐受，續而引發腸胃不適和經痛。建議在生理期減少或避免攝取乳製品。

5.酒精

攝取過量酒精會增加子宮壓力，並對經痛症狀造成負面影響。建議在生理期盡量減少或避免飲酒。

洪泰雄補充，每個人的身體反應不同，上述食物或對某些人沒有影響，建議女士們多留意身體反應，減少或避免攝取可能加劇經痛症狀的食物，如經痛嚴重並影響到日常生活，建議尋求醫生協助。

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責任編輯：羅嘉欣