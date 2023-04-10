【人生勝利組】劉德華妻富貴表妹來港旅行　2歲女一身名牌遊樂園好吸睛

▲ 劉德華太太的富貴表妹陳雪鈴舉家來港旅遊，2歲女兒一身名牌遊主題樂園相當吸睛。

61歲天王劉德華的太太朱麗倩出身富裕家庭，其舅父陳志遠是馬來西亞十大富豪之一，育有11名子女，包括現年34歲著名「大馬最美千金」陳雪鈴。今年初誕下幼子的陳雪鈴近日舉家來港旅遊，一家四口加上名媛好友一同遊迪士尼樂園及多個香港景點，其2歲女兒更孭著價值約2萬元的Chanel小手袋。

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陳雪鈴天資聰穎，是父親名下大型商場的CEO，於2018年嫁給大馬超級富二代，據悉其身家高達約30億港元。陳雪鈴向來愛在社交平台炫富，頻頻晒豪宅、名牌袋，更經常搭私人飛機周遊列國等，近日陳雪鈴一家四口來港旅遊，同樣大晒一身名牌、美食及所入住的五星級酒店等。

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從陳雪鈴的IG限時動態可見，富豪老公抱着2歲女遊玩，她與好友嚴紀雯及孩子們，在城堡前及附近打卡。而囡囡一身名牌都好吸睛，她身穿潮牌CHROME HEARTS外套及長褲、腳踏Gucci運動鞋，更孭上Chanel鏈條小手袋，價值約2萬元。

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數月大細仔身穿名牌BB衫

大富大貴的陳雪鈴一家當然入住最豪華的五星級酒店，房間對正維港景，她為子女在酒店房留下倩影，見到幾個月大的細仔身穿Versace BB衫，相當高級。而2歲女亦在窗邊哄弟弟入睡，好錫弟弟。

而陳雪鈴又抽空與城中名媛飯聚嘆美食，包括楊受成姪女楊永晴等，席間她又大晒Hermès粉紅色Mini Kelly，相當有少女心。昨日（9日）她與好友又到尖沙咀星光大道一帶觀光，今日一行人離港。

▲ 陳雪鈴爸爸陳志遠（右一）是馬來西亞十大富豪之一。（IG圖片）

陳雪鈴一家生活富貴到連英國傳媒都報道過，陳雪鈴在2018年嫁給大馬納莎集團四公子Faliq Nasimuddin，舉辦了3場大型婚宴，分別在馬來西亞城堡內宴請親友、又在吉隆坡辦婚宴邀請政商名人好友，最後到日本舉行戶外婚禮，邀請多國城中政商名媛出席。婚後陳雪鈴誕下一女，今年年初二宣布再誕一子，湊成一個「好」字。

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責任編輯︰王明芳