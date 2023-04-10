  • 22°C
香港時間 : 2023410日 (週一) 17:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人生勝利組】劉德華妻富貴表妹來港旅行　2歲女一身名牌遊樂園好吸睛

育兒經 16:55 2023/04/10

分享：

分享：

熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

劉德華太太的富貴表妹陳雪鈴舉家來港旅遊，2歲女兒一身名牌遊主題樂園相當吸睛。

61歲天王劉德華的太太朱麗倩出身富裕家庭，其舅父陳志遠是馬來西亞十大富豪之一，育有11名子女，包括現年34歲著名「大馬最美千金」陳雪鈴。今年初誕下幼子的陳雪鈴近日舉家來港旅遊，一家四口加上名媛好友一同遊迪士尼樂園及多個香港景點，其2歲女兒更孭著價值約2萬元的Chanel小手袋。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】急性腸胃炎常見病原體　醫生：輪狀病毒專攻5歲以下嬰幼兒

陳雪鈴天資聰穎，是父親名下大型商場的CEO，於2018年嫁給大馬超級富二代，據悉其身家高達約30億港元。陳雪鈴向來愛在社交平台炫富，頻頻晒豪宅、名牌袋，更經常搭私人飛機周遊列國等，近日陳雪鈴一家四口來港旅遊，同樣大晒一身名牌、美食及所入住的五星級酒店等。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

從陳雪鈴的IG限時動態可見，富豪老公抱着2歲女遊玩，她與好友嚴紀雯及孩子們，在城堡前及附近打卡。而囡囡一身名牌都好吸睛，她身穿潮牌CHROME HEARTS外套及長褲、腳踏Gucci運動鞋，更孭上Chanel鏈條小手袋，價值約2萬元。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

數月大細仔身穿名牌BB衫

大富大貴的陳雪鈴一家當然入住最豪華的五星級酒店，房間對正維港景，她為子女在酒店房留下倩影，見到幾個月大的細仔身穿Versace BB衫，相當高級。而2歲女亦在窗邊哄弟弟入睡，好錫弟弟。

而陳雪鈴又抽空與城中名媛飯聚嘆美食，包括楊受成姪女楊永晴等，席間她又大晒Hermès粉紅色Mini Kelly，相當有少女心。昨日（9日）她與好友又到尖沙咀星光大道一帶觀光，今日一行人離港。

陳雪鈴爸爸陳志遠（右一）是馬來西亞十大富豪之一。（IG圖片）

陳雪鈴一家生活富貴到連英國傳媒都報道過，陳雪鈴在2018年嫁給大馬納莎集團四公子Faliq Nasimuddin，舉辦了3場大型婚宴，分別在馬來西亞城堡內宴請親友、又在吉隆坡辦婚宴邀請政商名人好友，最後到日本舉行戶外婚禮，邀請多國城中政商名媛出席。婚後陳雪鈴誕下一女，今年年初二宣布再誕一子，湊成一個「好」字。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳

相關文章

【前世情人】咀嘴6歲女兒掀育兒爭議　陳冠希晒父女溫馨照：真正的浪漫
11:38 2023/04/09
【前世情人】咀嘴6歲女兒掀育兒爭議　陳冠希晒父女溫馨照：真正的浪漫
【明星育兒】陳展鵬單文柔用心栽培愛女小豬比　學打高球兼溜冰讀國際英文幼稚園學費逾7萬
18:26 2023/04/08
【明星育兒】陳展鵬單文柔用心栽培愛女小豬比　學打高球兼溜冰讀國際英文幼稚園學費逾7萬
【青春期肥胖】吳鎮宇父子遊澳門被捕獲　14歲囝囝暴脹凸腩直迫200磅
14:45 2023/04/07
【青春期肥胖】吳鎮宇父子遊澳門被捕獲　14歲囝囝暴脹凸腩直迫200磅

你可能感興趣

【前世情人】咀嘴6歲女兒掀育兒爭議　陳冠希晒父女溫馨照：真正的浪漫
11:38 2023/04/09
【前世情人】咀嘴6歲女兒掀育兒爭議　陳冠希晒父女溫馨照：真正的浪漫
【明星育兒】陳展鵬單文柔用心栽培愛女小豬比　學打高球兼溜冰讀國際英文幼稚園學費逾7萬
18:26 2023/04/08
【明星育兒】陳展鵬單文柔用心栽培愛女小豬比　學打高球兼溜冰讀國際英文幼稚園學費逾7萬
【青春期肥胖】吳鎮宇父子遊澳門被捕獲　14歲囝囝暴脹凸腩直迫200磅
14:45 2023/04/07
【青春期肥胖】吳鎮宇父子遊澳門被捕獲　14歲囝囝暴脹凸腩直迫200磅
娛樂人物職業 家庭關係 夫妻之道 劉德華 朱麗倩 迪士尼樂園 豪宅 馬來西亞 社交平台

最高瀏覽

【張晉受傷】蔡少芬丈夫拍戲遇意外入院　張晉： 難免的事還是難免發生
15:42 2023/04/09
【張晉受傷】蔡少芬丈夫拍戲遇意外入院　張晉： 難免的事還是難免發生
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
15:44 2023/04/08
【貪心網紅】KOL故意除衫入迪士尼　搏拎免費T恤失敗收場
【吳耀漢逝世】資深演員吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作
今日 12:11
【吳耀漢逝世】資深演員吳耀漢終年83歲　家人指心臟停止靠儀器運作