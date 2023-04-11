【惡毒小三】媽媽收冥紙恐嚇被逼辭職 兒子被父親情婦騷擾8年︰如活在地獄

▲ 杰基自警方報案，指父親被情婦騷擾但不受理。

色字頭上一把刀！一個男人的風流帳，不但搞到自己一身蟻，分分鐘禍及家人。近日新加坡網媒Mothership報道，當地35歲男子杰基指父親情婦8年來不停騷擾他與母親，令他們陷入崩潰邊緣，對方不段向他兩母子傳送露骨照片、匿名恐嚇信、香燭冥紙，更利用廣告電話轟炸他，讓他「如活在地獄中」。

杰基表示，父親的情婦從8前年開始不停騷擾他兩母子，開始是騷擾電話，之後是匿名信，他曾向居住地區的國會議員和警察求助，他說︰「警察抓了她一次，給了她有條件的警告，惟騷擾事件只是風平浪靜了一段時間。」

未幾又再死灰復燃，杰基形容這個「瘋女人」很激進，之前為了避開她，杰基他們一家有段時間甚至停用固定電話，但騷擾情況在8年後重演，而且愈演愈烈。

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母親遭誣蔑欠債

杰基的母親突然接到陌生人的電話，指她欠下債務，還有人假冒身分在臉書上騷擾母親甚至她的家人和朋友，更甚的是她開始打電話到媽媽的公司大吵大鬧，還傳真誹謗信件到她的公司，令母親被逼辭職。他們質問父親，才知道父親與這名女子又恢復了聯繫，惟父親強調他們「再見只是朋友」而已。

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收父親露骨照片

其實兩年前，杰基和他的母親曾收到一封匿名信件，裡面的紙條竟寫著「不要再見我的老公」，以及他父親與情婦的露骨照片。他說由於父親不肯解決自己製造的問題，母親也不想報警，令他們一家陷入僵局。直到該女子又寄來香燭和冥紙，事情進一步升級，母親才終於肯報警。

杰基近年已搬離父母家自組家庭，但父親情婦對他的擾騷，卻是沒完沒了。他是一名職業主持人，有次他在一家酒店完成活動後，酒店工作人員打電話通知他，指前台收到了一封寫給他的信。他說︰

我很生氣，她跟踪到我工作的地方, 所以我給負責我們案件的警官打了電話。

營銷電話狂轟炸

後來警察以酒店的閉路電視確認了這名女子的身分，不久後將她逮捕，但令傑基洩氣的是警方只給她一個「有條件的警告」。然而幾個月後，他知道︰「瘋女人又回來了！」。因為他開始接到各種我從未註冊的營銷電話，包括健身房會員資格、水療會員資格、頭髮護理、工作空間，甚至連隱形牙套都有，而他的WhatsApp和電郵信箱也被各種廣告炸爆，他再次報警，但因為沒有對她不利的證據，警方不願插手。

杰基打算入禀地方法官追進事件，雖然他知道希望不大，但目前他已束手無策。他希望事件曝光後「瘋女人」會稍為收歛，或者令父親早日解決他自己製造的問題。

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