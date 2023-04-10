【姊弟戀】準新郎娶大自己8年中學老師　克服3大難關︰毋懼小孩基因輸一截

▲ 台灣有名準新郎將迎娶大自己8年的中學老師。

相愛不受年齡限制，台灣有對相差8年的姊弟戀開花結果，2人今年年尾結婚，準新郎開心在網上分享喜訊，他迎娶的女友是讀高中時的教官，至今難以置信。他分享2人相識過程，以及如何面對姊弟戀的3大難關。該帖文引起熱議，有網民祝福他倆，亦有網民不相信，質疑是創作文。

於8日（上周六），台灣有名男網民在網上討論區「Dcard」發帖，標題為「到現在還不敢相信 我娶了自己的高中教官」。據悉在台灣學校，有現役軍人「軍訓教官」（教官）駐校，會維護校園安全，亦會擔任訓導的角色如檢查學生儀容、處理學生事務，如同訓導主任。

▲ 台男分享了跟大8歲女友拍攝的婚紗照。（圖片︰Dcard）

台男指自己在高中時是壞學生，成績是班上倒數第1、第2名，早上返學總是遲到，上堂睡覺、玩手機，下課偷食煙，將校服改窄褲、走堂都是平常事，經常要去教官室報到，其中有位教官超漂亮，跟她熟絡起來。

畢業之後，台男有玩IG跟她保持聯絡。他從事餐飲工作4年，存了一筆錢成立了工作室，期間有結識過兩任女朋友，那時沒想過跟教官有情緣。

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工作後再遇即拍拖

在創業1年多遇上疫情，台男工作跌至谷底，亦失戀。有天看IG限時動態，發現高中教官同樣失戀，問候她時，邀請一起食飯，之後一拍即合更拍拖。

聊了很多高中有趣的事情，例如班上男生都會一起討論她，因為這一天，我們倆感情又更好了，保持著每個禮拜都見面的頻率，大約兩個月就決定在一起。

拍拖約一年，女方大男方8年，她想到將來擔心姊弟戀的3大難關，向男友提及憂慮，包括年齡相差8歲，擔心不被男友家人接受；錯過最佳生小孩的年紀，到時候，小孩出生基因都輸別人一截；男方工作太忙，擔心應否繼續走下去組織家庭。台男聽完後抱住女友說︰

從不覺得年齡是問題，也不認為我的家人會不接受。至於小朋友，我覺得後天的教育遠比基因更重要，請不要多想。也會在六日想辦法排出時間多陪陪你。

男方不介意年齡差，已決定要給女友未來，翌日買鑽戒求婚，感謝她在事業最低潮陪伴、在人生沒方向沒目標時出現。他們已拍了婚紗照，台男在帖文分享了3張遮樣子的照片。

網民質疑事件真偽

有關帖文引起熱議，有網民有感事主經歷如電視劇，但相信現實或許會發生，祝福他們幸福快樂。另一方面，有不少網民不相信，質疑是創作文，提及女方如果是中學教官，不可能只相差8歲，有網民懷疑是否婚紗拍攝服務的另類宣傳。部分網民留言點撃下圖查看︰

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台男看到網民留言，謝謝大家的祝福，強調年齡沒有關係，即使女友真的大他10多歲，還是會很愛她，相愛更重要。

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責任編輯︰王明芳