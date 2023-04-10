【寄生蟲感染】女子腳癢難耐搽藥膏無效　求醫揭寄生蟲在皮膚下蠕動

▲ 女子腳癢難耐搽藥膏無效，求醫揭寄生蟲在皮膚下蠕動。

皮膚痕癢難耐，竟因有寄生蟲在皮膚下蠕動？馬來西亞早前出現一個離奇病例，一名女子腳部持續痕癢一周，塗抹藥膏亦無助舒緩症狀，求醫檢查後發現，原來是寄生蟲鑽入她的皮膚中爬行。

據《星洲網》報道，Facebook專頁「Public Health Malaysia」近日分享一個真實案例，指一名女子腳部出現痕癢症狀持續一周，期間嘗試過各類止痕藥膏，症狀依然沒有減退，並感覺有東西在皮膚下動來動去。

女子於是求醫檢查，被醫生診斷為「皮膚幼蟲移行症（Cutaneous Larva Migrans）」，這是一種寄生蟲幼蟲鑽入人體皮膚爬行的病症，而在她皮膚下動來動去的東西正正是寄生蟲。

▲ 皮膚幼蟲移行症（Cutaneous Larva Migrans）。（「Public Health Malaysia」圖片）

報道指，由於女子是園藝愛好者，因此很大機會是在進行園藝活動期間受寄生蟲感染，她的花園土壤可能藏有「犬鉤蟲（Ancylostoma caninum）」，這類寄生蟲常見於貓、狗等寵物的腸道中。

報道指，治療皮膚幼蟲移行症的方法簡單，幼蟲一般在5至6周內會自然死亡，醫生通常會處方藥物治療，而案例中的女子接受治療後，很快便康復過來。

「Public Health Malaysia」提醒，要避免感染寄生蟲，最好定期讓寵物服用驅蟲藥，進行園藝活動時應佩戴手套，在海灘應穿上鞋，避免赤腳行走。

皮膚無傷口亦可受感染

本港皮膚科專科醫生林旭強，曾接受TOPick訪問時表示，只要人的皮膚在泥沙中接觸到鉤蟲，即使沒有任何傷口，鉤蟲亦有機會穿過皮膚進入人體內。他續指，鉤蟲有可能走進人的肺部引起感炎，但屬罕有情況，並不常見。

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責任編輯：羅嘉欣