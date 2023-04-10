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【見步行步】施焯日蔡景行8日行台灣8個城市　每日平均使費只1000台幣

娛樂 16:32 2023/04/10

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熱門 金像獎2023 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

施焯日（左）與蔡景行任主持J2新節目《見步行步 台灣篇》。

J2在今晚（4月10日）推出實境拍攝旅遊節目《見步行步 台灣篇》，並由兩名J2er—「迷惘擔當」施焯日（Arthur）及「Hyper擔當」蔡景行（行仔）擔任主持。

與其說是旅遊節目、《見步行步》更似實境真人騷，兩位主持需根據製作組訂立的一連串規則，在指定的8天時間內，由高雄前往台北指定地點，中間必須橫跨及涉足台灣8個不同城市。

他們每天只能用製作組分發的1000台幣（約250港元），當中除包括食宿費，就連交通費也包括在內，難怪兩位主持都「難為了家嫂」般為慳錢搲爆頭，相當燒腦。

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執行不可能任務

有限盤川換來的附帶限制是，雖說製作組沒有硬性規定前往城市的方法，但Arthur受訪時透露由於「資金」有限，故此二人步行居多，顧名思義「見步行步」。

另外，二人每日還必須額外挑戰一個大任務，失敗的話將不獲准前往下一個城市，整個節目絕對是「Mission Impossible」！

在體力、時間及Budget均相當有限的情況下，Arthur與行仔（下文簡稱「行發」）的八天行程依然豐富，玩勻海陸空之餘，更在製作組安排下賣港式雞蛋仔賺取盤川，行仔全程豁出去大聲叫賣，Arthur則貫徹「迷男郎」本色迷失到底。

不過製作組亦並非完全泯滅人性，在8天拍攝行程中，「行發」共有5個「許願」求救機會，假若製作組大發慈悲，二人隨時可獲得適當支援谷底翻身。

190台幣「宿一宵」？

今明播出的頭兩集《見步行步 台灣篇》，出發時喜氣洋洋的「行發」，甫落機即被製作組強行「開始拍攝」，完全不知就裏的二人，在沒有劇本及任何資訊的情況下開始了為期８天的「喪行」之旅。

二人首個任務是挑戰「豪華海景野餐」，除了單是尋找合適景點及食物已行到腳跛，其間更遇上猴子小偷將二人辛苦得來的馳名鴨肉「毁掉」，令二人要「返回起點重新出發」。

更慘的是，首日行程便行了勁多冤枉路的「行發」，去到尾聲只剩下190台幣（約50港元）盤川，正當二人為了容身之處絞盡腦汁，製作組竟介紹他們找到一處只需50港元的「宿一宵」住處，而且地方相當闊落。

用3個W形容是次經驗

Arthur受訪時坦言，沒有想過拍節目可以咁free：「唔好話對白，連劇本都冇，我都係第一次知道原來節目可以咁free，我哋想玩咩就玩咩，我哋想食咩就食咩。」

他更以3個W形容是次經驗：「完全就係Who am I, Where am I同埋What am I doing，去旅行又好似唔係，拍節目又好似唔係。」

Arthur在第5日不小心跌倒受傷。

精神透支導致受傷

Arthur並強調變了行路節目完全是意料之外：「其實係一日用1000台幣，唔理你用咩方法要去到下一個目的地同埋完成任務、搞掂食宿問題，但因為冇乜錢，所以我哋基本上淨係可以行，情況許可我哋都有搭吓船同踩吓單車嘅。」

談到難忘事，Arthur指是從來沒有想過「行路都可以咁攰」：「我記得去到第5日，我以為自己身體ok仲走去跑步，然後隻腳突然之間冇力，扭親之餘仲一嘢跌咗落地下，令到呢個節目永遠咁留咗喺個手踭度。其實除咗體力攰，精神都攰，因為每日成半夜兩點瞓，但第二朝五點起身又拍過。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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